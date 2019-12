Der Nikkei 225 notiere aktuell nahezu unverändert bei 23.391,86 Punkten.



Bayer wolle bis 2030 CO2-neutral sein. Es gehe um Einsparung von 4 Mio. Tonnen Kohlendioxid-Emissionen durch erneuerbare Energien. Zugleich beabsichtige der Pharma- und Agrarchemiekonzern die Umweltauswirkungen von Pflanzenschutz und die Treibhausgas-Emissionen in großen Agrarmärkten bis 2030 um 30% zu senken.



Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657) werde die Forschung im Bereich Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen einstellen und stattdessen das Geschäft mit Krebsmedikamenten ausbauen. Zwei Jahrzehnte habe Sanofi den Insulin-Markt beherrscht. Doch das Auslaufen von Patenten habe schrumpfende Umsätze mitgebracht. Von der Restrukturierung des französischen Pharmakonzerns sei vor allem der Standort Frankfurt betroffen, wo der deutsche Pharmakonzern Hoechst seit 1923 Insulin produziert und 1999 mit Rhone-Poulenc zur Aventis fusioniert habe, die 2004 in Sanofi-Synthelabo aufgegangen sei.



Die überraschend guten Konjunkturdaten aus der Eurozone hätten der Gemeinschaftswährung geholfen, der Euro sei über den EZB-Referenzkurs geklettert und habe wieder an der USD 1,11er Marke gekratzt.



Die Ölpreise hätten zunächst unter Druck gestanden, hätten dann aber leicht zulegen können, sowohl Brent als auch WTI. Ebenso habe der Goldpreis ein wenig (+0,21%) gewonnen. (11.12.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,27%, MDAX +0,37%, TecDAX -0,82%) ging es weiter abwärts, so die Analysten der Nord LB.Der DAX sei nach knapp zwei Handelsstunden schon um -1,4% gefallen, im weiteren Handelsverlauf habe er sich wieder gefangen, für den Sprung in den grünen Bereich habe es wie bei den anderen Indices nicht gelangt. K+S ( ISIN DE000KSAG888 WKN KSAG88 ) hätten nach Präsentation von neuer Geschäftsstrategie +4,5% gewonnen. Für Wirecard sei es -4,56% nach unten gegangen.Dass die Verschärfung der US-Strafzölle auf chinesische Importe aufgeschoben werden solle, habe der Wall Street ( Dow Jones -0,10%, S&P 500 -0,11%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,10%) nur bedingt geholfen. Wenig Bewegung im Leitindex, offenbar würden die Anleger die heutige Zinsentscheidung der FED abwarten. Netflix hätten über 3% abgegeben, Autoteilehändler AutoZone hätten 7% gewonnen.