Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe freundlicher bei 29.559 Punkten (+0,51%) tendiert.



HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) habe 2020 stark von der Corona-Pandemie profitiert und dabei Rekordzahlen erreicht. Der Kochbox-Anbieter habe im vergangenen Jahr mehr als 600 Millionen Mahlzeiten in 14 Märkten ausgeliefert. Dabei sei der Umsatz währungsbereinigt um 111% auf fast 3,75 Mrd. EUR gestiegen, das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) habe auf 505 (46,5) Mio. EUR zugelegt. Im laufenden Jahr solle der währungsbereinigte Umsatz um 20% bis 25% zulegen. Die EBITDA-Marge solle zwischen 9% und 12% (2020: 13,5%) liegen.



Der Gabelstapler-Hersteller KION habe im abgelaufenen Jahr einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Bei um 5,3% auf 8,34 Mrd. EUR rückläufigen Erlösen sei der bereinigte operative Gewinn auf rund 547 (850,5) Mio. EUR geschrumpft. Hingegen habe der Auftragseingang mit +3,6% auf 9,44 Mrd. EUR einen neuen Rekord verzeichnen können. Hier hätten sich der stark gestiegene Online-Handel und die damit erhöhten Anforderungen an die Lagerlogistik positiv bemerkbar gemacht, habe es geheißen. CEO Riske peile für 2021 bei einem Auftragseingang von 9,7 bis 10,4 Mrd. EUR ein bereinigtes EBIT von 720 bis 800 Mio. EUR an.



Die Corona-Krise habe SIXT (ISIN DE0007231334/ WKN 723133, Vz.; ISIN DE0007231326/ WKN723132, St.) 2020 deutlich belastet. Der Umsatz sei um 39% auf 1,53 Mrd. EUR eingebrochen, der Verlust vor Steuern habe bei -81,5 (+308) Mio. EUR gelegen. Die Gesamtkostenbasis sei um 600 Mio. EUR gesenkt, die Fahrzeugflotte um 25% verkleinert worden. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit, insbesondere in der Reisebranche, habe der Autovermieter keine Prognose abgegeben.



Corona-bedingte Ladenschließungen und negative Währungseffekte hätten den Reingewinn von Lindt & Sprüngli (ISIN CH0010570759/ WKN 859568) im vergangenen Jahr um 37,5% auf 320,1 Mio. CHF gedrückt. Der Gruppenumsatz sei organisch um 6,1% auf 4,02 Mrd. CHF gesunken. (03.03.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt tendierten am Dienstag uneinheitlich (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,19%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,43%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,38%), berichten die Analysten der NORD/LB.Unternehmensseitig habe die Musik in der zweiten Reihe gespielt, wo KION (ISIN DE000KGX8881/ WKN KGX888) nach einem guten Ausblick um 6,46% habe zulegen können.Gewinnmitnahmen hätten die Kurse an den US-Börsen nach unten gezogen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,46%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,81%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -1,69%). Dabei habe es insbesondere im Technologiesektor deutlichere Abschläge gegeben.