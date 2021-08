Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) tendiere fest, bei aktuell 27.536,34 Punkten.



Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) wolle wegen gestiegener Fertigungskosten die Preise für Halbleiter erhöhen. Der Chiphersteller habe selbst mit höheren Kosten zu tun, weil er nicht alle Chips selbst fertige, habe es geheißen. "Diese Kosten müssen wir natürlich weitergeben", habe CEO Ploss gesagt. Wie stark der Preisaufschlag ausfalle, habe er offen gelassen. Der Infineon-Chef gehe davon aus, dass die Chipkrise bis ins Jahr 2022 andauern werde.



Die britische Einzelhandelskette Marks & Spencer (ISIN GB0031274896/ WKN 534418) werde zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr und erwarte nun, dass der bereinigte Vorsteuergewinn am oberen Ende der Spanne von 300 bis 350 Mio. GBP liegen werde. Der Geschäftsumbau zahle sich aus, habe das Unternehmen mitgeteilt. Zwischen dem 4. April und dem 14. August seien die Erlöse mit Bekleidung um 92,2% gestiegen, mit Lebensmitteln habe Marks & Spencer 10,8% mehr erwirtschaftet.



Die britische Supermarktkette Morrisons (ISIN GB0006043169/ WKN 880225) habe dem 7 Mrd. GBP schweren Übernahmeangebot der amerikanischen Private-Equity-Gruppe Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) zugestimmt. Damit gehe das Konsortium unter Führung der zur Softbank gehörenden Fortress Investment Group, das 6,7 Mrd. GBP geboten habe, leer aus. Nach Angaben von Morrisons sei das Angebot von CD&R 285 Pence pro Aktie wert. Damit habe die Supermarktkette einen Unternehmenswert von 9,7 Mrd. GBP, unter Einbeziehung der Schulden. Der Vorstand beabsichtige, das Angebot einstimmig zu empfehlen, so das Unternehmen weiter.



Vor dem Wochenende habe sich der Euro etwas stabilisieren können, sei aber immer noch unter der Marke von 1,17 US-Dollar geblieben. Die sich mehrenden Anzeichen, dass die FED noch im laufenden Jahr aus der ultra-expansiven Geldpolitik aussteigen könnte, würden die europäische Gemeinschaftswährung weiterhin belasten.



Belastet durch Konjunktursorgen wegen der sich ausbreitenden Corona-Neuinfektionen sei es für die Ölpreise auch am Freitag abwärts gegangen. Zudem belaste auch der seit Tagen recht freundliche US-Dollar. Den sechsten Tag in Folge habe sich der Goldpreis in einer sehr engen Spanne bewegt.







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt sahen Anleger nach einer eher schwachen Börsenwoche leichte Kursgewinne (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,27%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,15%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,93%), berichten die Analysten der NORD/LB.Gefragt gewesen seien defensiv geltende Aktien etwa aus dem Versorgersektor, während der Autosektor weiter schwach geblieben sei.US-Börsen hätten von den Kursgewinnen bei Technologiewerten profitiert (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,7%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,8%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,2%. Der Blick der Investoren richte sich nun insbesondere auf das bevorstehende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Donnerstag.