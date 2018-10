Aufgrund eines schwächeren Geschäfts mit Flüssigkristallen für Flachbildschirme, höheren Forschungskosten und negativen Währungseffekten rechne Merck mit einem bereinigten Ergebnis für 2018, das auf EUR 3,75 bis 4,0 (4,25) Mrd. sinken dürfte, der Umsatz des Chemiekonzerns solle zwischen EUR 14,1 und 14,6 (Vorjahr: 14,5) Mrd. liegen.



Gegen EUR 800 Mio. Bußgeld stelle die Staatsanwaltschaft München die Abgas-Manipulations-Ermittlungen gegen Audi ein.



Mit einem Umsatz von USD 20,3 Mrd. habe Johnson & Johnson in Q3 seinen Gewinn um 4,5% auf USD 3,93 Mrd. steigern können. Das angestrebte Jahreserlös-Ziel des Pharma- und Konsumgüterkonzerns sei auf USD 81 bis 81,4 Mrd. angehoben worden.



Nach J.P. Morgan, Wells Fargo, Citigroup und Bank of America habe nun auch die US-Investmentbank Goldman Sachs glänzende Q3-Zahlen vorgelegt: Dank der Steuerreform, des starken Handelsgeschäft und Beratungs-Einnahmen sei das Nettoergebnis von USD 2,13 Mrd. auf 2,52 Mrd. erhöht worden. Steigende US-Zinsen und gute Konjunktur hätten ebenfalls bei Morgan Stanley geholfen, wo der Nettogewinn von USD 1,8 Mrd. auf USD 2,1 Mrd. und die Erträge von USD 9,2 Mrd. auf USD 9,9 Mrd. gestiegen seien.



Der Euro habe mit USD 1,1573 etwas zulegen können.



Wegen steigender US-Ölförderung und schwächelnder Aktienmärkte seien die Ölpreise zunächst gesunken, seien dann aber mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen: Brent sei um +0,5% teurer (USD 81,17) geworden, WTI +0,4% (USD 71,88). Gold sei am Dienstag nur wenig verändert gewesen. (17.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,4%, MDAX +2,92%, TecDAX +3,48%) scheint die Party doch noch nicht zu Ende zu sein, so die Analysten der Nord LB.Alle Indices hätten sich nach einer Schwächephase wieder berappeln können. Ganz vorne seien Infineon (+4,33%) und SAP (+3,01%) gewesen. Mit einem erwarteten Verlust in Q3 von EUR 100 Mio., verursacht durch mehrere Industrieschäden, habe Talanx (ISIN DE000TLX100/ WKN TLX100) 5eine Gewinnwarnung aussprechen müssen. Statt EUR 850 Mio. erwarte Deutschlands drittgrößter Versicherer nunmehr lediglich EUR 700 Mio. Jahresergebnis. Die Aktie verliere -5,13%.Die US-Bilanzsaison sei gut gestartet, die Schnäppchenjäger würden sich ans Werk machen, die Wall Street ( Dow Jones +2,17%, S&P-500 +2,15%, Nasdaq +2,94%) blühe auf. US-Krankenversicherer UnitedHealth habe nach Vorlage beeindruckender Quartalszahlen seine Gewinnprognose erhöht und sei an die Spitze des Dow (+4,73%) gekommen, zusammen mit Morgan Stanley (+5,68%). Adobe habe sogar +10% erreicht. Nikkei-225 sei auf 22.809,12 Punkte gestiegen.