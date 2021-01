VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe 2020 in der EU inklusive UK, Norwegen und Island 315.400 (2019: 72.600) E-Fahrzeuge ausgeliefert. Der Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) und Plug-In-Hybride (PHEV) an den Gesamtauslieferungen sei auf 9,7% von 1,7% gestiegen. Damit sei der VW-Konzern im reinen Elektro-Segment in Westeuropa Marktführer mit einem Anteil von rund 25%. Damit habe der Konzern nach vorläufigen Zahlen in 2020 den Durchschnittswert der CO2-Emissionen seiner Pkw-Neuwagenflotte in der EU gegenüber 2019 um rund 20% auf 99,8 g/km gesenkt.



Die deutlich höhere Nachfrage nach PCs, Laptops und Servern in der Corona-Krise kurble auch beim weltgrößten Chipkonzern Intel das Geschäft an und federe Rückschläge durch Produktionsprobleme und den scharfen Wettbewerb ab. In Q4 sei der Umsatz um 1% auf 20 Mrd. USD gefallen. Dies habe 2,6 Mrd. USD über den eigenen Erwartungen gelegen und dürfte Intel Schwung für den Führungswechsel Mitte Februar geben.



Verunsicherte Kunden in der Corona-Krise hätten dem US-Computerkonzern IBM einen Umsatzrückgang eingebrockt. Die Erlöse seien in Q4 um 6,5% auf knapp 20,4 Mrd. USD gefallen. Es sei bereits das vierte Quartal in Folge mit einem Umsatzrückgang gewesen.



Der Euro habe sich leicht verbessern können, was von Marktteilnehmern auf die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten zurückgeführt worden sei.



Der Anstieg der wöchentlichen US-Lagerbestände habe die Ölpreise nur kurzzeitig tangiert. Im Verlauf hätten sie sich an die Vortagesstände herangearbeitet. Der Goldpreis habe nach dem deutlichen Aufschlag des Vortages das Niveau halten können. (22.01.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,11%, MDAX +0,54%, TecDAX +0,76%) entpuppt sich die Marke von 14.000 Punkten beim DAX als kräftige Hürde, so die Analysten der Nord LB.Investoren hätten sich gestern von ihrer eher vorsichtigen Seite gezeigt. Der Gesamtmarkt habe sich allerdings uneinheitlich präsentiert. Infineon (+1,8%) hätten weiter von der international guten Stimmung im Technologie-Sektor profitiert und im DAX mit einem neuen Hoch seit 2001 geglänzt.Am ersten vollen Amtstag des neuen US-Präsidenten Joe Biden hätten Anleger an der Wall Street ( Dow Jones -0,04%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,55%) erst einmal durchgeatmet. Nach den jüngsten Kurssteigerungen habe die Zurückhaltung die Stimmung auf dem Parkett übernommen. Nikkei 225 notiere etwas leichter bei 28.631,45 Punkten.