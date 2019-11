Encavis, Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, habe in den ersten neun Monaten den Gewinn kräftig gesteigert und dabei von vorteilhaften meteorologischen Bedingungen profitiert. Das Umsatzplus habe bei 11% auf 223,4 Mio. EUR gelegen, das operative Ergebnis (EBIT) sei um 21% auf 121,8 Mio. EUR gestiegen. Angesichts der Zahlen habe der Vorstand den zuletzt Ende August erneut angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr 2019 bestätigt.



Der französische Luxusgüterkonzern LVMH übernehme den Schmuckhersteller Tiffany. Als Kaufpreis hätten die beiden Konzerne 135 USD je Aktie genannt, was einem Transaktionswert von 16,2 Mrd. USD entspreche. Der Deal solle bis Mitte 2020 über die Bühne gehen.



Novartis wolle die US-Biotechnologiefirma The Medicines Company für 9,7 Mrd. USD (85 USD je Aktie) übernehmen. Die Transaktion werde voraussichtlich in Q1 2020 abgeschlossen sein, habe das Schweizer Pharmaunternehmen mitgeteilt.



Swiss Re halte an seinen seit 2016 geltenden Finanzzielen fest. Der Versicherer habe sich unter anderem zum Ziel gesetzt, dass das Eigenkapital im Schnitt 7% mehr Ertrag abwerfen solle als zehnjährige US-Staatsanleihen. Aktuell entspräche das einer Eigenkapitalrendite von rund 8,8%. 2018 habe der Wert bei lediglich 1,4% gelegen, was auf Milliardenzahlungen für Naturkatastrophen zurückzuführen gewesen sei.



Der Euro habe sich bei einem ruhigen und impulsarmen Handel nur unwesentlich bewegt.



Auch die Ölpreise hätten nur geringe Ausschläge gezeigt. Die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit stütze weiterhin. Der Goldpreis sei zum Wochenauftakt in Richtung 1.450 USD je Feinunze gefallen. Der Abwärtstrend seit Anfang September bleibe intakt. (26.11.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Positive Meldungen von chinesischer Seite im Handelsstreit haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,63%, MDAX +0,71%, TecDAX +1,13%) zu Wochenbeginn steigen lassen, so die Analysten der Nord LB.Auch die leichte Aufhellung des ifo-Geschäftsklimaindex für November habe stützend gewirkt. Ohne neue Nachrichten hätten Infineon mit einem Zugewinn von 2,63% das DAX-Feld angeführt. In der zweiten Reihe seien thyssenkrupp nach einem negativen Analystenkommentar mit einem Minus von 4,6% weit hinten gelandet.Neuer Optimismus im Handelskonflikt habe die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones +0,68%, S&P 500 +0,75%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,32%) zum Wochenauftakt angetrieben. Übernahmeankündigungen hätten für stärkere Kursbewegungen gesorgt: LVMH zahle für Tiffany 16,2 Mrd. USD, die Aktie des Luxus-Schmuckherstellers sei daraufhin um 6,17% gestiegen. Aktien des Arzneimittelherstellers Medicines hätten nach dem Kauf durch Novartis haussiert und am Ende 22,25% im Plus gelegen. Nikkei 225 verzeichnete Gewinne (+0,35% auf 23.373 Pkt.).