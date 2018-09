Der Nikkei 225 notiere zum Wochenausklang aktuell 0,93% höher bei 23.033 Punkten.



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe in der Gruppe den Absatz im August um 2,1% auf 173.454 Fahrzeuge gesteigert. Damit hätten die Auslieferungen im bisherigen Jahresverlauf um 1,6% auf 1.597.021 Autos zugelegt. Bei GERRY WEBER seien Umsatz und EBIT in den ersten neun Monaten des GJ 2018/19 unter Vorjahr geblieben. Die Erlöse seien auf 575,1 (620,1) Mio. EUR gesunken, das EBIT habe bei -9,8 (+0,2) Mio. EUR gelegen.



Überraschend schwache US-Inflationsdaten und positive Aussagen von EZB-Chef Draghi zur wirtschaftlichen Situation hätten für einen festeren Euro (1,1688 nach 1,1624) gesorgt. Türkische Lira auf dem Vormarsch: Nachdem Erdogan sich erneut für eine Zinssenkung ausgesprochen habe, sei die türkische Währung zunächst deutlich unter Druck geraten. Die Notenbank habe sich in ihrer Unabhängigkeit schließlich gegen Erdogan gestellt und die Zinsen deutlich erhöht, was die Währung beflügelt habe.



Ölpreise seien nach einer neuerlichen Twitter-Äußerung von Trump unter Druck geraten. Trump habe China zuvor eine kollabierende Wirtschaft vorausgesagt. Gold sei um 1.210 USD abgeprallt, am Ende habe das Edelmetall deutlich unter den Tageshöchstkursen (1.212,6 USD) und rund 5 USD im Minus notiert. (14.09.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen China und der USA hat dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,19%, MDAX -0,60%, TecDAX -0,80%) nur teilweise Auftrieb verliehen, so die Analysten der Nord LB.Ob das der Anfang einer Erholung sein könne, bleibe abzuwarten: Stärke sehe anders aus. Infineon habe einen Teil des Vortagesverlustes wieder aufgeholt und sich mit einem Plus von 3,48% an die DAX-Spitze gesetzt. Dahinter hätten sich Commerzbank (+2,46%) und Deutsche Bank (+1,98%) befunden. Merck habe am DAX-Ende (-2,35%) notiert. Dow Jones +0,57%, S&P-500 +0,53%, Nasdaq +0,75%) habe von der Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit und von einer Abschwächung des USD profitiert. Apple habe nach Vorstellung der neuen iPhones mit plus 2,42% an der Dow-Spitze notiert, QUALCOMM nach Ankündigung von Aktienrückkauf 3,99% fester.