Der Nikkei 225 habe etwas leichter mit aktuell 21.703,17 Punkten notiert.



Roche (ISIN CH0012032113 / WKN 851311) verlängere die Frist für die Übernahme der US-Gentherapiefirma Spark Therapeutics. Die US-Kartellbehörde FTC brauche für die Prüfung des Deals länger als geplant, habe der Schweizer Pharmariese mitgeteilt. Daher werde die Annahmefrist bei gleichem Angebotspreis bis 2. Mai verlängert, habe es vom Roche-Konzern geheißen. Die Transaktion solle dennoch wie geplant bis Ende Juni abgeschlossen werden, so das Unternehmen weiter.



Tesla habe in Q1 weniger Autos ausgeliefert als erwartet. Der Absatz aller Modelle sei im Vergleich zu Q4 um 31% auf 63.000 gerutscht. Auch die Produktion sei zurückgegangen: Sie sei um 10,9% auf 77.100 Autos (86.555) gesunken. Der niedrigere Absatz und Preisanpassungen könnten das Ergebnis in Q1 belasten, habe Tesla erklärt.



Der besser als erwartete Einkaufsmanagerindex habe der europäischen Gemeinschaftswährung zu einem Tagesplus verholfen.



Wie bereits am Vortag sei es auch gestern zunächst für die Ölnotierungen nach oben gegangen. Allerdings sei das Plus nicht mehr ganz so deutlich ausgefallen. Gestützt worden seien die Ölpreise durch Spekulationen auf ein Ende der Zollstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten. Hinzu komme die Förderkürzung der OPEC. Überraschend hohe Öl-Lagerbestände in den USA hätten am Nachmittag bei Anlegern jedoch die Furcht vor einer Abschwächung der Nachfrage genährt und die Ölnotierungen ins Minus drehen lassen. Gold habe ohne große Bewegung um das Vortagesniveau gependelt. (04.04.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China verhalf dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,70%, MDAX +1,6%, TecDAX +1,9%) zu einem deutlichen Kursplus und den höchsten Ständen in diesem Jahr, so die Analysten der Nord LB.Wiederholt seien Autobauer gesucht gewesen, aber auch Technologiewerte hätten starkes Interesse erfahren. An der DAX-Spitze hätten Infineon mit einem Plus von 4,39% gestanden.Auch an der Wall Street ( Dow Jones +0,2%, S&P-500 +0,2%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,6%) hätten die zuversichtlichen Töne in den Handelsgesprächen Anleger auf das Parkett zurückkehren lassen. Vor allem Chipwerte, die einen Großteil ihres Umsatzes in Fernost erzielen würden, seien nachgefragt gewesen (z.B. AMD +8,5%).