Bayer habe den Ausblick für 2020 bestätigt und erwarte für 2021 einen Umsatz in etwa auf dem Niveau des laufenden Jahres. Das bereinigte Ergebnis je Aktie werde 2021 etwas unter dem Vorjahreswert erwartet, habe der Konzern mitgeteilt. Allerdings dürfte ein eingetrübter Ausblick im Agrarmarkt zu einer nicht zahlungswirksamen Sonderabschreibung bei Vermögenswerten für das Agrarchemiegeschäft im mittleren bis oberen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich führen. Um Bayer in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld weiter voranzubringen, habe der Vorstand beschlossen, zusätzliche op. Einsparungen in Höhe von mehr als 1,5 Mrd. EUR pro Jahr ab 2024 auf den Weg zu bringen.



Die Geschäftsentwicklung bei Fielmann erhole sich schneller als gedacht, was die Optikerkette veranlasse, den Ausblick anzuheben. Geschätzt werde für Q3 nun ein Umsatz von 420 (Vorjahr: 400) Mio. EUR und ein Ergebnis v. Steuern von 80 (78,5) Mio. EUR. Für das Gesamtjahr würden nun Erlöse von mehr als 1,4 (bisher: 1,3; Vorjahr: 1,52) Mrd. EUR erwartet. Der Vorsteuergewinn werde voraussichtlich bei mehr als 140 (bisher: mehr als 100; Vorjahr: 253,8) Mio. EUR auslaufen, habe es geheißen.



Bei H&M (ISIN SE0000106270 / WKN 872318) sei das Geschäft in Q3 besser als erwartet gelaufen. Nach dem Geschäftseinbruch im Frühjahr kehre vorsichtiger Optimismus ein. "Obwohl die Herausforderungen noch lange nicht vorbei sind, glauben wir, dass das Schlimmste hinter uns liegt, und wir gut aufgestellt sind, um gestärkt aus der Krise herauszukommen", habe Konzernchefin Helmersson erklärt. In Q3 seien die Erlöse um 19% auf 50,87 Mrd. SEK zurückgegangen, der Vorsteuergewinn habe bei 2,365 (Vorjahr: 5,01) Mrd. SEK gelegen.



Der Nettoumsatz von PepsiCo sei in Q3 um 5% auf 18,091 Mrd. USD gestiegen. Das operative Ergebnis habe bei 3,011 (2,855) Mrd. USD gelegen. Der Nahrungsmittelkonzern habe von einer erhöhten Nachfrage in der Corona-Krise profitiert.



Konjunkturdaten der Euro-Zone, die weitgehend so erwartet worden seien, hätten dem Euro nur wenig Spielraum gelassen. Am Ende habe er bei ruhigem Handel kaum verändert tendiert.



Die Ölpreise hätten zunächst den Schwung des Vortages mitnehmen können, seien dann aber im Tagesverlauf abgebröckelt. Gold habe am Donnerstag glänzen können und habe dabei die Marke von 1.900 USD je Feinunze überwunden. (02.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,23%, MDAX +1,26%, TecDAX +1,43%) präsentierte sich uneinheitlich, so die Analysten der Nord LB.Während MDAX und TecDAX freundlich tendiert hätten, habe der Leitindex unter der Schwäche der Bayer-Aktie gelitten. Ein schwächerer Ausblick, insbesondere für das wichtige Agrargeschäft, habe bei der Bayer-Aktie für einen Kursrutsch von 13,07% gesorgt. Nach positiven Geschäftsaussagen des Halbleiterspezialisten STMicro ( ISIN NL0000226223 WKN 893438 ) hätten sich die Titel des Konkurrenten Infineon mit einem Plus von 7,59% an die DAX-Spitze gesetzt.Die US-Börsen ( Dow Jones +0,13%, S&P-500 +0,53%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,42%) hätten den Handel freundlich beendet. Allerdings habe der Leitindex seine zwischenzeitlich deutlichen Gewinne nicht halten können. Vor allem die wiederaufkeimende Hoffnung auf ein neues Corona-Konjunkturpaket habe gestützt. Nikkei-225 liege aktuell mit 0,73% im Minus bei 23.015 Punkten.