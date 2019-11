Regional betrachtet hätten allerdings die Aktien aus den Schwellenländern, vor allem aus Lateinamerika und Asien, deutlicher ins Minus notiert. Im Euroraum habe zudem der spanische IBEX 35 (ISIN ES0SI0000005/ WKN 969223) rund 1,8 Prozent verloren. Die politische Zersplitterung der Parteienlandschaft bleibe auch nach den jüngsten Wahlen unverändert groß.



Der STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) habe unverändert gelegen. Aus Branchensicht seien zyklische Bereiche wie Grundstoffe, Automobile, aber auch der Bankensektor, mit Verlusten zwischen 1,5 und 2,0 Prozent die Verlierer gewesen. Der Chemiesektor hingegen habe ein Prozent zulegen können und zusammen mit Nahrung und Getränken die Liste der Gewinner angeführt.



Mit Blick auf den DAX 30 hätten die Aktien von Linde (ISIN IE00BZ12WP82/ WKN A2DSYC), E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99), der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) sowie Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) im Wochenverlauf zwischen 3,5 und 5 Prozent hinzugewonnen. Schlusslichter seien Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000), die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) und Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) mit Verlusten in Höhe 5 bis 5,5 Prozent gewesen. Continental habe die Anleger in der Berichtswoche mit schlechten Zahlen geschockt. Die Krise am globalen Automobilmarkt habe das Unternehmen zu einem verschlechterten Ausblick auf die Branche veranlasst. In dessen Rahmen habe der DAX-Konzern die Bilanzwerte seiner Zukäufe wertberichtigt, was im dritten Quartal einen Verlust in Höhe von rund 2 Milliarden Euro zur Folge habe. Hierunter hätten sich auch Rückstellungen für ein eingeleitetes Sparprogramm befunden. (Ausgabe vom 15.11.2019) (18.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die im Rahmen des Handelskonfliktes rückläufige Risikofreude der Anleger bremste auch die Aktienmärkte, so die Experten von Union Investment.Dabei hätten viele Indices am Dienstag zunächst innerhalb des Tageshandels neue Jahreshöchststände erzielen können. Die Kursveränderungen an den weltweit großen Aktienmärkten wie Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420), S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0), EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814), DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) oder auch Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) hätten sich dann aber bis Freitagmittag in der überwiegenden Mehrheit zwischen plus und minus 0,5 Prozent bewegt. Der MSCI World-Index habe mit 0,2 Prozent im Minus gelegen.