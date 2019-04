Leichte Verluste habe es beim Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) mit -0,02% (21.761,65 Punkte) gegeben. Überrascht habe gegen den Markttrend ein Zugewinn bei Sony (ISIN JP3435000009/ WKN 853687) von +7%.



Für insgesamt USD 6,5 Mrd. möchte Merck (ISIN DE0006599905/ WKN 659990) den US-Elektronikmaterialienhersteller Versum (ISIN US92532W1036/ WKN A2ARQ5) übernehmen und habe sein Angebot auf USD 53 je Aktie erhöht. Mit Entegris (ISIN US29362U1043/ WKN 938201) gebe es einen Mitbewerber, dessen Offerte bislang zwar weniger attraktiv, allerdings schon in einem Fusionsvertrag festgelegt sei.



Mit einer Fort- und Weiterbildungsplattform für Ärzte und Apotheker, einer Stellen- oder Praxisbörse wolle die Deutsche Apotheker- und Ärztebank neue Ertragsquellen außerhalb des klassischen Bankgeschäfts erschließen. Dies werde wohl erst in drei bis fünf Jahren rentabel, sei aber angesichts von Niedrigzins und Wettbewerb als zusätzliche Ertragsquelle geboten. Denn der 2018-Gewinn (EUR 62,9 Mio., +1,7%) sei der apoBank zu wenig. Die Mitglieder dürften sich über eine 4%-Dividende freuen.



Für die 16,7%ige Beteiligung an E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) habe RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) jetzt grünes Licht von der britischen Kartellbehörde erhalten, was dem Energiekonzern aus Essen einen Börsengewinn beschert habe. (09.04.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Verschnaufpause an den europäischen und an der deutschen Börse (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,39%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,42%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,35%) - Experten geben dem Brexit die Schuld, so die Analysten der NORD/LB.Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) hätten nach überzeugender HV im DAX das Zepter übernommen (+2,2%). Für Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000), thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) und Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) sei es dagegen bergab gegangen. Im MDAX habe Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) mit +1,9% dominiert und weiterhin von der Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471)-Krise profitiert, am Ende mit -3,29% ProSiebenSat1 (ISIN DE000PSM7770/ WKN PSM777).