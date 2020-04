Der Gewinn von VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) sei wegen der Corona-Krise in Q1 nach vorläufigen Zahlen eingebrochen. Der Betriebsgewinn habe nur noch bei 0,9 (Vorjahr: 4,8) Mrd. EUR gelegen, habe der Konzern mitgeteilt. Der Ausblick für das laufende Jahr sei kassiert worden, eine neue Prognose gebe es aufgrund der anhaltenden Unsicherheit noch nicht.



Der Modehändler Zalando habe in Q1 die Erlöse nach vorläufigen Zahlen um max. 11,6% auf 1,54 Mrd. EUR steigern können. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) sei mit einem Minus zwischen 90 und 110 Mio. EUR deutlich im roten Bereich. Darin enthalten seien nach Unternehmensangaben Sonderabschreibungen in Höhe von 40 Mio. EUR auf den Warenbestand als Folge der geänderten Verkaufserwartungen für die laufende Saison. Um den negativen Auswirkungen der Corona-Krise entgegenzutreten, seien nun Einsparungen in Höhe von 250 Mio. EUR geplant.



Der Gewinn des Schweizer Kakao- und Schokoladeproduzenten Barry Callebaut habe sich in den ersten sechs Monaten des GJ 2019/20 um 2,3% auf 203,7 Mio. CHF verbessert. Der Umsatz habe in diesem Zeitraum um 2,4% auf 3,761 Mrd. CHF zugelegt, die Verkaufsmenge habe 1,1 Mio. Tonnen (+5,4%) erreicht. Während das Industriekundengeschäft von der Coronavirus-Pandemie weniger stark betroffen sei, hätten im Bereich Einzelhandel die Geschäfts- und Restaurantschließungen den Umsatz geschmälert. Größere Produktionsunterbrechungen gebe es aber nicht, habe es geheißen.



Die Dollar-Stärke habe dem Euro gestern zugesetzt.



Nach den deutlichen Kursrückgängen in den letzten Tagen hätten die Notierungen des schwarzen Goldes erstmalig wieder angezogen. Aber ob die freundlichen Kurse nachhaltig seien, dürfe bezweifelt werden, denn Marktteilnehmer würden keine kurzfristige Entspannung am Ölmarkt erwarten. Gold sei erneut wenig verändert geblieben. (17.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,21%, MDAX +0,32%, TecDAX +0,82%) retteten gestern die grünen Vorzeichen der Wall Street ins positive Terrain, so die Analysten der Nord LB.Der DAX habe es geschafft, sein Minus in ein vorsichtiges Plus zu drehen. Als Profiteur in der aktuellen Zeit habe sich der Kochboxenanbieter HelloFresh präsentiert. Die Aktie habe 11% zugelegt und mit einem Rekordhoch geschlossen.Die Wall Street ( Dow Jones +0,1%, S&P 500 +0,6%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,7%) habe anziehende Kurse verzeichnet. Doch nach wie vor mische sich in die Hoffnung auf eine rasche Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen aber auch die Sorge vor gravierenderen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Nikkei 225 ziehe nach dem von US-Präsident Trump vorgestellten Drei-Stufen-Plan für eine Lockerung der Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus deutlich an (aktuell: 19.830,44 Punkte).