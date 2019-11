Wien (www.aktiencheck.de) - Letzte Woche legte am Donnerstag nachbörslich das Elektronik-Unternehmen GoPro (ISIN US38268T1034/ WKN A1XE7G) Geschäftszahlen zum dritten Quartal vor, welche besser als erwartet ausfielen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Mit den Papieren des Kamera-Herstellers sei es daraufhin am Freitag um 6% nach oben gegangen. Die Walt Disney-Aktie (ISIN US2546871060/ WKN 855686) habe am Freitag mit einem Plus von 3,8% geschlossen, nachdem der Unterhaltungskonzern am Tag zuvor Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt habe. Demnach habe der Umsatz zwar leicht unter den Markterwartungen gelegen, dafür habe man beim Nettogewinn besser abgeschnitten. Am Dienstag, 12.11., starte Walt Disney seinen neuen Streamingdienst in Nordamerika.



Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) (-1,8%) habe unter Meldungen von Southwest Airlines (ISIN US8447411088/ WKN 862837) (-0,1%) gelitten, wonach die Wiederinbetriebnahme der Maschinen vom Typ 737 Max verschoben werde. Wegen der Unsicherheiten plane Southwest diese vorsorglich bis zum 6. März 2020 aus dem Flugplan zu streichen. Zuvor sei der 8. Februar 2020 genannt worden. Philip Morris (ISIN US7181721090/ WKN A0NDBJ) (+1,6%) habe sich von Planungen des US-Präsidenten Trumps unbeeindruckt gezeigt, wonach dieser das Mindestalters für den Kauf von E-Zigaretten von 18 auf 21 Jahre anheben wolle. (11.11.2019/ac/a/m)

