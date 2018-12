Der Nikkei-225 notiere erneut leichter bei 20.987,92 (-0,60%).



Die Produktionsunterbrechungen im Werk Werra der K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) würden nach den jüngsten Niederschlägen kürzer ausfallen als befürchtet, habe der Salz- und Düngemittelhersteller mitgeteilt. Die Produktion werde nunmehr lediglich vom 24. bis 26. Dez. ruhen, sodass bereits ab dem 27. Dez. wieder voll produziert werden könne, habe es geheißen. Bislang sei K+S von einem längeren Stillstand ausgegangen. Aufgrund der nunmehr kürzeren Produktionspause erwarte der Konzern für Q4 nun nur noch einen negativen Effekt auf das EBITDA von knapp 10 (bisher: max. 15) Mio. EUR.



Die geplante Fusion der Mobilfunkanbieter T-Mobile US und Sprint habe vom US-Ausschuss für ausländische Investitionen (CFIUS) grünes Licht erhalten und damit eine weitere Hürde genommen. Der CFIUS-Ausschuss habe den Auftrag, die Folgen der geplanten Fusion auf die nationale Sicherheit der USA zu prüfen. Der Schritt sei erwartet worden, nachdem sich die Muttergesellschaften Deutsche Telekom und Softbank von der chinesischen Huawei distanziert hätten.



Der Euro habe der Stimmungseintrübung beim ifo-Index getrotzt und sogar etwas zugelegt.



Die erneute Ausweitung der US-Schieferölproduktion und die sich abzeichnende Sorge vor einer Konjunkturabkühlung habe die Ölpreise am Berichtstag unter Druck gebracht. Es laufe derzeit rund beim Gold: Das gelbe Metall sei am Dienstag so teuer gewesen wie zuletzt Anfang Juli. (19.12.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,29%, MDAX +0,05%, TecDAX -0,72%) zeigten sich die Notierungen am Ende meist leichter, so die Analysten der Nord LB.Die negativen Dauerthemen wie Brexit, Handelsstreit und Italien-Haushalt würden einfach keine Freude aufkommen lassen. Hinzu seien am Berichtstag noch negative ifo-Geschäftsklimadaten gekommen. Lufthansa sei mit +1,88% im Steigflug gewesen. Die Kranich-Airline profitiere von niedrigeren Ölpreisen. Fresenius sei mit minus 2,38% am DAX-Ende zu finden gewesen.Vor der FED-Sitzung am Mittwoch habe die Wall Street ( Dow Jones +0,35%, S&P-500 0,0%, Nasdaq +0,45%) freundlicher geschlossen, wobei vor allem Techwerte gefragt gewesen seien. Boeing sei nach Ankündigung einer höheren Dividende mit +3,77% an der Dow-Spitze gewesen. Exxon (-2,76%) und Chevron (2,41%) seien nach deutlichem Ölpreisrückgang unter Druck geraten.