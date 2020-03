Auch der Kunststoffhersteller Covestro rechne mit Belastungen durch den Ausbruch des Coronavirus. Das Betriebsergebnis (EBITDA) werde in Q1 um etwa 60 Mio. EUR niedriger ausfallen, habe der Konzern mitgeteilt. Für das gesamte Geschäftsjahr seien die Auswirkungen noch nicht absehbar, habe es weiter geheißen.



Der Hafenkonzern HHLA erwarte wegen der Corona-Pandemie einen im Vergleich zum Vorjahr deutlich schwächeren Jahresauftakt. Eine zuverlässige Prognose für 2020 sei nicht möglich, habe der Konzern weiter mitgeteilt. Hintergrund seien mögliche starke Rückgänge beim Umschlag und Transport von Containern.



Auch Hornbach sehe sich wegen der Coronavirus-Epidemie größeren Herausforderungen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 gegenüber, ohne konkrete Aussagen machen zu können. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sei der Umsatz um 8,4% auf 4,73 Mrd. EUR geklettert. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) solle etwas besser als die Prognose eines Anstiegs im mittleren bis oberen zweistelligen Prozentbereich ausfallen.



Siemens-CEO Kaeser rechne damit, die Auswirkungen der Corona-Krise in Q2 zu spüren. Konkrete Zahlen habe er nicht genannt. "Wir müssen auf Sicht fahren -aber die Sicht ist im Moment nicht sehr weit", habe er gesagt.



Der Werbekonzern Ströer (ISIN DE0007493991 / WKN 749399) sehe sich zwar gut für die Corona-Krise vorbereitet, gebe jedoch eine Umsatz- und Gewinnwarnung. Das Unternehmen könne sich auf hohe Liquiditätsreserven und stabile Geldflüsse aus Online-Geschäften stützen, die teilweise von der Krise profitiert hätten, habe es geheißen. Die Folgen der Einschränkung des öffentlichen Lebens hätten aber dafür gesorgt, dass die vor der Krise gegebene Prognose für Umsatz- und Gewinn-Wachstum in diesem Jahr nicht eingehalten werden könne, habe Ströer mitgeteilt.



Der Euro sei gefragt gewesen. Nach den Verlusten der vergangenen Tage könne man dies als überfällige Korrektur betrachten.



Die Ölpreise hätten sich lange Zeit im Plus halten können. Erst die Ankündigung Russlands, die Fördermenge auszuweiten und damit den Preiskrieg mit Saudi-Arabien weiter anzuheizen, habe für den Umschwung und damit sinkende Notierungen gesorgt.



Habe Gold im Bereich um 1.460 USD erst einmal einen Boden gefunden? Zumindest habe die Marke die letzten Tage gehalten. (23.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursgewinnen vom Donnerstag konnten sich deutsche Aktien ( DAX +3,70%, MDAX +5,18%, TecDAX +3,34%) auch vor dem Wochenende weiter befestigen, so die Analysten der Nord LB.Allerdings seien die Gewinne im Laufe des Handels abgeschmolzen. Mit Fresenius Siemens und Allianz hätten vier Werte ein Plus von mehr als 10% geschafft.Nach einem freundlichen Auftakt seien die US-Aktienmärkte ( Dow Jones -4,55%, S&P 500 -4,34%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -3,79%) im Handelsverlauf wieder in den negativen Bereich gerutscht. Zu unsicher seien den Marktteilnehmern offensichtlich die zu erwartenden konjunkturellen Folgen der Corona-Pandemie gewesen.Aktien der zuletzt richtig durchgeschüttelten Airlines seien gefragt gewesen. So seien United Airlines ( ISIN US9100471096 WKN A1C6TV ) um 15,32% stiegen. AT&T setze das geplante Aktienrückkaufprogramm aus, die Aktie sei um 8,67% gefallen. Nikkei 225 steige um 2,02% auf 16.888 Punkte.Die Deutsche Bank erwarte im laufenden Jahr eine Erhöhung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft, wage aber noch keine Prognose der konkreten Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäft oder die eigenen finanziellen Ziele. Die Bank könnte aber in erheblicher Weise durch einen anhaltenden Abschwung negativ beeinträchtigt werden, habe sie im Geschäftsbericht mitgeteilt.