Die Aktie von Cisco sei an der Dow-Spitze um 3,09% nach oben geklettert. Auch Intel (+2,89%) seien gesucht gewesen. Beide Titel hätten von der Absicht des vor der Übernahme stehenden Chipkonzerns QUALCOMM profitiert, seinen Preis für die Übernahme weiter nach oben zu treiben. QUALCOMM habe 5,78% zugelegt.



Unterstützt durch die guten US-Vorgaben sei es auch an der Börse in Tokio weiter bergauf gegangen. Der Nikkei-225 habe mit 22.389,86 Zählern geschlossen, ein Plus von 1,07%.



Die Deutsche Bank wolle die Aktienemission ihrer Vermögensverwaltungs-Tochter DWS "im frühestmöglichen Zeitfenster" über die Bühne bringen, hätten Deutsche Bank und DWS mitgeteilt. Einen genauen Termin habe DWS-Chef Moreau jedoch nicht genannt. Wenn alles glatt laufe, könnte dies noch vor Ostern sein. Der geplante Börsengang werde voraussichtlich ausschließlich aus einem Verkauf bestehender Aktien bestritten, die indirekt von der Deutschen Bank gehalten würden.



Der Eurokurs habe sich per saldo nur wenig verändert, habe aber die Marke von 1,23 US-Dollar wieder überspringen können. Die EZB habe den Referenzkurs am Mittag auf 1,2320 (Freitag: 1,2299) US-Dollar festgesetzt. Die Italienwahl werfe auch am Devisenmarkt ihre Schatten voraus, sodass die Akteure in den nächsten Tagen eher an der Seitenlinie verharren dürften.



Nach den deutlichen Steigerungen der letzten Tage hätten sich die Ölpreise am Berichtstag erneut freundlicher präsentiert. Der saudische Ölminister Al-Falih habe am Wochenende verkündet, dass die OPEC ihre gemeinsam mit anderen Förderstaaten beschlossene Förderbegrenzung zur Stabilisierung der Ölpreise möglicherweise erst im kommenden Jahr auslaufen lassen wolle. Der Goldpreis sei am Montag leicht gestiegen. (27.02.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,35%, MDAX +0,23%, TecDAX +0,60%) startete mit freundlicheren Notierungen in die neue Woche, auch wenn er die gleich zu Beginn des Handels erreichten Höchststände nicht halten konnte, so die Analysten der Nord LB.Im Fokus hätten die Aktien von Daimler gestanden, die um 0,26% schwächer aus dem Handel gegangen seien. Der Eigner des chinesischen Automobilkonzerns Geely habe sich zuvor mit fast 10% bei Daimler eingekauft. Fresenius habe am Tag vor Bekanntgabe der Ergebnisse für das Jahr 2017 an der DAX-Spitze um 2,49% zugelegt. VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) habe nach der Bestätigung der Kaufempfehlung durch mehrere Analystenhäuser 1,81% gewonnen.Die Aussicht auf nur moderate Zinserhöhungen habe die Wall Street ( Dow Jones +1,58%, S&P-500 +1,18%, Nasdaq +1,15%) am Montag angetrieben.