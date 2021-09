Die Quartalszahlen des Server- und Netzwerkdienstleisters Hewlett Packard Enterprise (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP) hätten bei dessen Aktien für anfängliche Gewinne von mehr als 3% gesorgt, die sich in der Folge aber fast komplett in Luft aufgelöst hätten.



Die Papiere des Chipkonzerns Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) seien hingegen um gut 1% gestiegen. Hier hätten ein solides Quartal und ein starker Ausblick hevorgestochen.



Mit den Aktien des chinesischen Fahrdienst-Vermittlers und Uber-Konkurrenten DiDi Global (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) sei es um gut 2% nach oben gegangen - interessanterweise im Zusammenhang mit Medienberichten, dass DiDi Global (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) bald de facto verstaatlicht werden könnte. (06.09.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Tatsache, dass in den USA im August angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus keine neuen Jobs im Freizeitbereich entstanden sind, und die Sorgen vor Einschränkungen im Zuge der Ausbreitung der Delta-Variante trafen einige Aktien der Freizeitindustrie hart, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So seien die Anteilsscheine der Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean Group (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) und Carnival (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) um jeweils mehrals 4% abgesackt. Die Anteilsscheine der Freizeitparkbetreiber Six Flags (ISIN: US83001A1025, WKN: A1C180, Ticker-Symbol: 6FE) und SeaWorld Entertainment (ISIN: US81282V1008, WKN: A1T8QH, Ticker-Symbol: W2L) hätten um jeweils etwa 3,5% nachgegeben.