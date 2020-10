Die Lufthansa habe auch in Q3 einen Milliardenverlust hinnehmen müssen. Von Juli bis September sei ein bereinigter Betriebsverlust (EBIT) von 1,26 Mrd. EUR entstanden, habe die Airline auf Basis vorläufiger Daten mitgeteilt. Nach neun Monaten ergebe sich damit ein operativer Verlust von 4,16 Mrd. EUR.



Eine starke Nachfrage und der Einfluss von Zukäufen hätten beim Laborausrüster Sartorius in den ersten neun Monaten zu einer deutlichen Verbesserung des Umsatzes und des Gewinnes geführt. Die Erlöse seien um 25,2% auf 1,680 Mrd. EUR gestiegen, das operative Ergebnis (EBITDA) sei um 35,3% auf 361,1 Mio. EUR nach oben geklettert. Im Gesamtjahr rechne der Vorstand nun mit einem Umsatzzuwachs am oberen Ende der Prognosespanne von 26 bis 30%. Die operative EBITDA-Marge werde nun bei etwa 29,5% (bisher: 28,5%) prognostiziert.



Die Schweizer Großbank UBS habe in Q3 einen Gewinnsprung hingelegt. Der Reingewinn habe sich fast auf 2,1 Mrd. USD verdoppelt. Neben einem besser als erwartet laufenden Tagesgeschäft habe auch ein Erlös aus dem Verkauf der Fondsvertriebsplattform Fondscenter zu der Gewinnexplosion beigetragen.



Die anhaltende Schwäche im traditionellen Hardware-Geschäft habe bei IBM in Q3 für einen um 2,6% niedrigeren Umsatz von 17,56 Mrd. USD gesorgt. Florierende Cloud-Umsätze hätten den Umsatzschwund erheblich gebremst, hätten ihn aber nicht ganz kompensieren können. Dagegen habe sich der Nettogewinn marginal auf 1,70 (1,67) Mrd. USD erhöht.



Procter & Gamble habe in Q1 (30.09.) den Umsatz überraschend stark auf 19,32 (17,80) Mrd. USD ausgeweitet und dabei von der hohen Nachfrage nach Papierhandtüchern und Reinigungsmitteln profitiert. Vor diesem Hintergrund habe der Vorstand seine Umsatz- und Gewinnprognose für das GJ 2020/21 angehoben und erwarte nun ein Umsatzplus von 3 bis 4% (bisher: 1 bis 3%.). Das Ergebnis je Aktie solle um 5 bis 8% (bisher: 3 bis 7%) steigen.



Der Euro habe seine Aufwärtsbewegung fortsetzen können.



Die Ölpreise hätten etwas freundlicher tendiert. Am Ölmarkt würden die Akteure auf ein neues US-Konjunkturpaket hoffen, welches die Rohölnachfrage ankurbeln könnte. Gold sei auch am Dienstag stabil über 1900 USD je Feinunze geblieben. (21.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die anhaltend hohen Corona-Neuinfektionszahlen haben die Anleger vorsichtiger werden lassen und am Ende zu Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,92%, MDAX -0,44%, TecDAX -1,35%) geführt, so die Analysten der Nord LB.Zurückhaltende Analystenaussagen hätten bei FMC ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) am DAX-Ende für ein Minus von 5,52% gesorgt, derweil der "Lauf" der Deutschen Bank-Aktie mit einem Zuwachs von 1,88% weiter angehalten habe.Die nach Aussagen der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Pelosi, zuletzt wieder gestiegenen Hoffnungen auf ein zusätzliches US-Corona-Hilfspaket hätten die Wall Street ( Dow Jones +0,40%, S&P-500 +0,47%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,33%) angetrieben. IBM hätten nach den Quartalszahlen 6,49% eingebüßt. Die Anleger hätten sich vor allem am fehlenden Ausblick gestört. Nikkei-225 notiere aktuell etwas freundlicher bei 23.660 Punkten (+0,40%).JENOPTIK habe erneut die Prognose für den Jahresumsatz aufgrund der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und eines deutlich erhöhten Risikos in Bezug auf die Corona-Pandemie gesenkt. Der Vorstand erwarte für das GJ 2020 ohne TRIOPTICS einen Umsatz zwischen 730 und 750 Mio. EUR (bisher 770 bis 790 Mio. EUR). Dies entspreche einem Rückgang zum Vorjahr um 10 bis 13%, habe es geheißen. Nach vorläufigen Schätzungen habe sich der Auftragseingang in Q3 auf Vorjahresniveau stabilisiert. Nach einer weiteren Verbesserung der Ergebnisqualität in Q3 ggü. Q2 werde dagegen die adjustierte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr nunmehr am oberen Ende der bisher prognostizierten Spanne von 14,5 bis 15,0% gesehen.