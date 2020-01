Höhere Gewinne: In Europa jedenfalls hätten Anleger erkennbar aus Mangel an renditestarken Alternativen in Erwartung einer Konjunkturerholung kräftig Vorschusslorbeeren verteilt: Mehr als 80% der Performance im gesamteuropäischen Stoxx 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) seien auf eine Bewertungsausweitung zurückzuführen, der Rest ergebe sich aus Dividenden - die Gewinne der Unternehmen hätten auf Vorjahresniveau stagniert. Der marktbreite Index habe 2019 mit einem Plus von rund 28,8% seine beste Jahresperformance seit 2009 erzielt. Ähnlich positiv hätten sich Aktien aus der Eurozone entwickelt. Der Leitindex Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) melde ein Jahresplus von 25% und der Deutsche Aktienindex (DAX) (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe immerhin 25,5% geschafft - für beide Indices die beste Wertentwicklung seit 2013.



Auch die DAX-Performance beeindrucke. Schwache Konjunkturdaten seien ebenso am Leitindex abgeperlt wie das zweite Jahr in Folge mit Gewinnrückgängen. Der Ausblick sei positiv: Die Analystengemeinde habe zuletzt für 2020 Gewinnzuwächse im Euro Stoxx 50 von 10,7 und im DAX von 12,2% erwartet. Und für den Stoxx 600 werde ein hohes einstelliges Plus von 8,6% gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Anleger würden auch zu Beginn der 20er-Jahre ein starkes Nervenkostüm benötigen. Die beginnenden Verhandlungen zum "Phase-Zwei"-Handelsdeal zwischen den USA und China würden Störpotenzial für Kapitalmärkte bergen. Das gelte auch für die US-Präsidentschaftswahl im November und das damit verbundene Wahlkampfspektakel im Vorfeld. Hinzu komme der immer noch mögliche ungeordnete Brexit. Großbritanniens Premier Boris Johnson wolle mit oder ohne Handelsabkommen am 31.12.2020 endgültig die EU verlassen.



Kurzfristige Kursrücksetzer seien jederzeit möglich, Anleger sollten ihre Aktienquoten dynamisch anpassen. In den USA sei nach Ansicht der Deutschen Bank fundamental die Welt für Unternehmen intakt. Das Gewinnwachstum im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) könnte 2020 knapp 9%erreichen. Damit wäre die Basis für weitere Kursgewinne gelegt. Die Performance dürfte aber deutlich hinter der von 2019 zurückbleiben und im einstelligen Prozentbereich liegen.



Robuste Daten: Im Aufwind hätten sich zuletzt auch Aktien aus den Schwellenländern befunden. Wichtiger Treiber seien auch hier positive Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China gewesen. Für den konjunktursensiblen Tech-Sektor würden die Analysten 2020 ein Gewinnwachstum von 27% erwarten - gute Aussichten allen voran für die asiatischen Märkte. Der Handelsdeal und robuste Wirtschaftsdaten aus China würden aber nicht nur die Stimmung der Investoren heben, sondern dürften auch die Ausgabebereitschaft der Verbraucher verbessern. Zyklische Konsumtitel (Online-Einzelhändler, Autohersteller) könnten besonders profitieren; sie stünden für rund 25% des chinesischen Aktienmarkts. (Perspektiven Januar 2020) (16.01.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Bilanz des Börsenjahres 2019 fällt positiv aus - trotz zahlreicher politischer und wirtschaftlicher Stolpersteine, so die Analysten von Postbank Research.Aber weder geopolitischen Krisen noch der Brexit oder die Handelskonflikte der USA insbesondere mit China hätten die Märkte entscheidend aus dem Takt bringen können. Zwischenzeitlich hätten Tweets von US-Präsident Donald Trump für stärkere Turbulenzen in den Handelssälen gesorgt. Mitunter aber würden schon Gerüchte über Fortschritte der US-amerikanisch-chinesischen Verhandlungen die Investoren in Ekstase versetzen.