In der Regel folge allerdings eine ebenso steile Erholungsbewegung, sobald sich das Szenario als "nicht so schlimm wie befürchtet" entpuppe. "Langfristig orientierte Anleger sind gut beraten, während einer Korrektur die Zähne zusammenzubeißen", meine Grüner. "Wer durchhält, umgeht die Gefahr, zu einem relativ schlechten Zeitpunkt zu verkaufen und den anschließenden Aufschwung zu verpassen." Das typische Muster der Zu- und Abflüsse in Investmentfonds lege allerdings die Vermutung nahe, dass dies vielen Anlegern nicht gelänge.



Bärenmärkte würden hingegen in der Regel mehrere Monate oder länger dauern und mit lediglich moderaten Verlusten beginnen. Die heftigsten Marktrückgänge würden demnach erst im letzten Drittel eines Bärenmarktes auftreten. "Ein typischer Bärenmarkt beginnt langsam und wiegt die Anleger zu Beginn in vermeintlicher Sicherheit", erläutere Grüner. "Sie entstehen nur aus zwei Gründen: Wenn eine marktbreite Euphorie vorherrscht und die Realität keine Chance mehr hat, mit der irrationalen Erwartungshaltung mitzuhalten, oder durch einen "Keulenschlag", ein Negativereignis, welches das globale BIP schlagartig um mehrere Billionen Euro erleichtert."



Der monatliche Rückgang liege im Durchschnitt bei etwa zwei Prozent und zwei Drittel der Kursrückgänge seien dem letzten zeitlichen Drittel zuzuschreiben. "Daher halten wir es für ratsam, den Ausstieg aus Aktien erst dann in Erwägung zu ziehen, wenn der letzte Höchststand mindestens drei Monate zurückliegt", so Grüner. Diese Methode verschaffe den Anlegern ein gutes Zeitfenster, um das Tempo des Rückgangs und den fundamentalen Hintergrund zu beurteilen. Wenn ein abrupter und steiler Rückgang auftrete, handele es sich wahrscheinlich um eine Korrektur. Wenn es sich dagegen um einen moderaten, eher zähen Rückgang handele und die Finanznachrichten voll von Artikeln seien, in denen "günstige Einstiegschancen" thematisiert würden, sei die Wahrscheinlichkeit höher, dass es sich um einen Bärenmarkt handele.



"Die Aktienmärkte haben sich spürbar erholt und einige Experten warnen vor einer "Idiotenrally". Das ist ein gutes Zeichen", resümiere Grüner. "Die emotional anstrengenden Kursbewegungen im Jahr 2022 zeigen ein korrekturtypisches Muster." Gemäß der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Korrektur und Bärenmarkt sei es dagegen bedenklich, wenn die Märkte einen langsamen, sukzessiven Rückgang erleben würden und die Mehrheit der Experten sehr gute Einstiegschancen sähen. (31.03.2022/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben in den letzten Tagen ihren Erholungskurs fortgesetzt, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Einige Experten seien allerdings der Meinung, dass es sich dabei um eine trügerische Erholung handeln könnte - ein vorübergehender Ausbruch nach oben, der die Anleger dazu verleite, sich in einen Bärenmarkt einzukaufen. Dieses Szenario sei natürlich nicht kategorisch ausgeschlossen. Beim Investieren gehe es jedoch nicht um Möglichkeiten, sondern um Wahrscheinlichkeiten. Zu dieser Erkenntnis komme Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. Entsprechend sei es an dieser Stelle wichtig, sich die typischen Eigenschaften von Korrekturen und Bärenmärkten vor Augen zu führen.