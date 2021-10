Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Freitag von der Nachricht, dass China Evergrande kurz vor Ende einer 30-tägigen Nachfrist, Gelder auf ein Treuhandkonto für die Zinszahlungen eines USD-Offshore-Bonds überwiesen habe, so die Analysten der Helaba.Die Markit-Umfragen hätten zudem gezeigt, dass die deutsche Wirtschaft im Oktober überraschend an Schwung verloren habe. Damit stehe einmal mehr die Frage im Raum, wie viel Spielraum für den DAX auf der Oberseite kurzfristig noch vorhanden sei, zumal auch die Renditen tendenziell steigen würden. In dieser Woche setze sich auch die Berichtssaison fort. Hierzulande würden die Bücher unter anderen bei BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11), Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000), Puma (ISIN DE0006969603 / WKN 696960), Draegerwerk (ISIN DE0005550636 / WKN 555063), HOCHTIEF (ISIN DE0006070006 / WKN 607000), KUKA (ISIN DE0006204407 / WKN 620440), Linde (ISIN IE00BZ12WP82 / WKN A2DSYC) und VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) geöffnet. In den USA werde dies beispielsweise bei AMD (ISIN US0079031078 / WKN 863186), Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F), Boeing (ISIN US0970231058 / WKN 850471), eBay (ISIN US2786421030 / WKN 916529), Facebook (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX), Ford Motor (ISIN US3453708600 / WKN 502391), GM (ISIN US37045V1008 / WKN A1C9CM), McDonald's (ISIN US5801351017 / WKN 856958), Amazon (ISIN US0231351067 / WKN 906866) und Chevron (ISIN US1667641005 / WKN 852552) der Fall sein.Dem DAX sei es zuletzt gelungen, sich von der umkämpften 15.500er Marke abzusetzen. Im Zuge dessen sei einerseits der von der Ichimoku-Wolke abgeleitete Widerstand (15.538) übersprungen worden und andererseits sei der Index an die 55- und 100-Tagelinie (15.590/15.595) herangelaufen. Insofern werde sich zeigen müssen, ob der DAX weiteres Momentum entwickeln könne. Angesichts der geringen Umsätze, welche den letzten Kursanstieg begleiten würden, bestünden Zweifel, dass dies gelingen werde. Eine erste Unterstützung lasse sich bei 15.506 (144-Tagelinie) definieren. (25.10.2021/ac/a/m)