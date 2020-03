Das Immobilienportfolio der Deutsche Wohnen habe 2019 eine kräftige Wertsteigerung von 1,4 Mrd. EUR erfahren und dabei v.a. vom kräftigen Anstieg der Immobilienpreise in Berlin profitiert. Der operative Gewinn (FFO I) sei um 11,5% auf 538 Mio. EUR gestiegen. Für 2020 rechne der Konzern auch wegen des Berliner Mietendeckels mit einem stagnierenden operativen Ergebnis von rund 540 Mio. EUR. Angesichts der Corona-Krise wolle das Unternehmen für 2019 nur rund 60% (Vorjahr: 65%) des Ergebnisses ausschütten.



Bei E.ON sei der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) im vergangenen Geschäftsjahr auf 3,2 (3,0) Mrd. EUR gestiegen, der bereinigte Konzernüberschuss habe mit 1,5 Mrd. EUR auf Vorjahresniveau gelegen. Im laufenden Jahr peile Vorstandschef Teyssen einen operativen Gewinn von 3,9 bis 4,1 Mrd. EUR an, der bereinigte Konzernüberschuss solle zwischen 1,7 und 1,9 Mrd. EUR liegen.



Der Hafenbetreiber HHLA habe im GJ 2019 den Konzernumsatz um 7,1% auf 1,38 Mrd. EUR gesteigert. Dabei habe sich das Betriebsergebnis auf 221,2 (204,2) Mio. EUR verbessert. 2020 erwarte der Konzern wegen der Corona-Krise starke Einbußen bei Umsatz und Ergebnis. "Die Erschütterungen des Wirtschaftslebens infolge der Corona-Pandemie bedeuten auch für uns eine Heraus-forderung in einer bisher nie dagewesenen Dimension", habe Vorstandschefin Titzrath gesagt.



Der Euro habe die schwachen deutschen Konjunkturdaten weggesteckt und am Ende sogar zulegen können.



Die Ölpreise hätten von der Aussicht auf ein billionenschweres US-Konjunkturpaket profitiert. Gold sei nach dem starken Anstieg des Vortages schwächer gewesen. (26.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem nervösen Handel hat der deutsche Aktienmarkt ( DAX +1,79%, MDAX +2,87%, TecDAX +2,08%) am Ende doch noch zugelegt und damit den zweiten Tag in Folge im Plus geschlossen, so die Analysten der Nord LB.Dass in den USA der Weg für ein gewaltiges Konjunkturprogramm nun fast geebnet sei, habe die Anleger in positive Stimmung versetzt. E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) hätten von positiv aufgenommen Geschäftszahlen (+6,50%) profitiert, bei MTU seien nach den herben Verlusten der letzten Tage Schnäppchenjäger am Werk gewesen (+13,80%).Die erwartete Zustimmung des Senats- und des Repräsentantenhauses für ein gigantisches Konjunkturpaket habe die Wall Street ( Dow Jones +2,39%, S&P 500 +1,15%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,45%) meist höher schließen lassen. Touristik- und Freizeitwerte seien besonders gesucht gewesen. Nikkei 225 notiere schwach bei 18.665 Punkten (-4,51%).