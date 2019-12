Im Euroraum (DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814), STOXX Europe 600) habe das Kursplus jeweils knapp zwei Prozent. betragen Bei der Branchenentwicklung hätten vor allem Banken sowie Grundstoffe mit jeweils mehr als fünf Prozent vorne gelegen. Nahrungsmittel und Getränke hätten sich als einzige Branche im Minus (1,5 Prozent) bewegt.



Im DAX 30 seien die Wochengewinner mit Infineon, der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) und den Vorzügen von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) aus ganz verschiedenen Branchen gekommen. Deren Aktienkurse hätten zwischen 5,5 und sechs Prozent zugelegt. Schlusslicht sei Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) gewesen, die Aktie habe nach einem neuen Pressebericht der "Financial Times" rund sieben Prozent an Wert verloren.



Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco (ISIN SA14TG012N13/ WKN A2PVHD) könne einen erfolgreichen Börsenstart aufweisen. Nach ersten Kursgewinnen am Mittwoch in Höhe von zehn Prozent habe die Aktie auch am Donnerstag weiter zugelegt. Zeitweilig habe das Unternehmen mit einem Kurs von 38,70 Rial eine Marktkapitalisierung von zwei Billionen US−Dollar erreicht. Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) als bisher wertvollstes Unternehmen sei damit vom Thron gestoßen. (Ausgabe vom 13.12.2019) (16.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte tendierten in der Berichtswoche ausnahmslos ins Plus, so die Experten von Union Investment.In den USA habe die Aussicht auf eine bevorstehende Einigung im Handelskonflikt für Höchststände gesorgt. Sowohl Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) als auch S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und Nasdaq-Index (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) hätten Allzeithochs erreicht. Die Zugewinne hätten bis Freitagmittag in einer Größenordnung von bis zu drei Prozent gelegen.