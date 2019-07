Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell fester mit 21.665,56 Punkten (+1%).



Die Zurückhaltung verunsicherter reicher Privatkunden bei Handelsgeschäften habe bei der Privatbank Julius Bär (ISIN CH0102484968/ WKN A0YBDU) im ersten Halbjahr zu einem Gewinnrückgang geführt. Der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn sei im Jahresvergleich um 19% auf 391 Mio. CHF geschrumpft. Zwar habe die Bank das verwaltete Vermögen im vergangenen halben Jahr auf nunmehr 412 Mrd. CHF steigern können. Allerdings seien netto weniger neue Gelder eingesammelt worden als erhofft: Das Plus habe bei 3,2% des Bestandes und damit unterhalb des selbst gesteckten Ziels von 4 bis 6% gelegen.



Clariant (ISIN CH0012142631/ WKN 895929) verkaufe sein Verpackungsgeschäft für medizinische Produkte für 308 Mio. CHF (279 Mio. EUR) an den US-Finanzinvestor Arsenal Capital Partners. Der Abschluss der Transaktion werde für Q4 erwartet. Der Geschäftsbereich habe zuletzt einen Jahresumsatz von 135 Mio. CHF erzielt.



Getragen von der starken Nachfrage nach Krankenhaus-Ausrüstung in China und den USA habe der Medizintechnik-Konzern Philips (ISIN NL0000009538/ WKN 940602) in Q2 besser abgeschnitten als erwartet. Für das Gesamtjahr habe Philips das Umsatzziel von einem Zuwachs von 4 bis 6% bekräftigt. In Q2 habe Philips mit einem Umsatzplus von 6% auf 4,67 Mrd. EUR die Analystenschätzungen von 4% übertroffen. Der bereinigte Betriebsgewinn sei um 14% auf 549 Mio. EUR gestiegen und habe damit im Rahmen der Prognose gelegen.



In Ermangelung an Nachrichten sei es beim Euro ruhig geblieben. Die Sorge vor einer Eskalation der angespannten Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf habe die Ölpreise weiter nach oben getrieben. Der Goldpreis habe sich kaum vom Fleck bewegt. (23.07.2019/ac/a/m)







Der deutsche Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,24%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,04%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,96%) startete freundlich in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Investoren würden bereits leicht optimistisch auf Donnerstag blicken, wenn die EZB ihre weitere geldpolitische Ausrichtung präsentiere. Allerdings hätten einzelne Gewinnwarnungen und der Konflikt am Persischen Golf ein stärkeres Anziehen verhindert. Maschinenbauer Dürr (ISIN DE0005565204/ WKN 556520) habe seine Jahresprognose kassiert: -2,7%.An der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,1%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,3%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,7%) habe die Hoffnung auf eine neue Gesprächsrunde im Handelskonflikt zwischen den USA und China Marktteilnehmer zum Zugreifen bei den Dividendentiteln verleitet. Technologietitel seien stark gefragt gewesen, z.B. Micron (ISIN US5951121038/ WKN 869020) +3,7%.