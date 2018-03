Die Entwicklung der Dividendensumme gebe aber die Belastungen der Geschäftsentwicklungen vieler Unternehmen durch die globale Krise wieder. So sei die Summe von 2008 bis 2010 um nahezu 30 Prozent geschrumpft. Eine rückläufige Dividendensumme bei einer gleichzeitig wieder anziehenden Ausschüttungsquote weise auf deutliche Gewinneinbußen in vielen Firmenbilanzen hin.



Durch die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank befinde man sich in einem extremen Niedrigzinsumfeld. Die EZB bereite langsam den Ausstieg aus dieser Phase vor. Vor Mitte 2019 würden die Analysten aber keinen Zinsschritt der EZB erwarten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei seit Mitte Dezember 2017 zwar angezogen und belaufe sich aktuell auf 0,50% und damit über ihrem Niveau vor Jahresfrist. Eine echte Alternative zu Aktien mit einer aggregierten Dividendenrendite für den DAX von 3,02% würden Bunds aber nicht darstellen. Selbst europäische Unternehmensanleihen mit einem A-Rating würden aktuell nur eine Rendite von 1,20% in die Waagschale werfen. Nunmehr schon seit April 2012 übertreffe die Dividendenrendite die Renditen von Bundes- und Unternehmensanleihen.



Nach Meinung der Analysten sei es falsch, einem Anleger Aktien nur unter dem Aspekt der Dividendenrendite schmackhaft zu machen. Denn zwischen einer Anleihe mit ihrer Zins- und einer Aktie mit ihrer Dividendenzahlung gebe es einen gravierenden Unterschied. Beide Anlageformen bestünden zwar aus einem Mantel und einem Bogen. Während bei der Anleihe aber auf den Kupons des Bogens ein fixer Betrag genannt sei, der an den Inhaber ab dem Stichtag ausbezahlt werde, seien die Kupons des Aktienbogens lediglich fortlaufend durchnummeriert. Bei der Anleihe erhalte der Investor folglich zu jedem Zinszahlungstermin garantiert einen gleichbleibenden Betrag, außer der Emittent sei insolvent und es sei keinerlei Vermögen mehr vorhanden.



Bei der Aktie könnten die einzelnen Kupons aber verschiedene Rechte tragen. Bei einer Kapitalerhöhung beispielsweise werde ein Kupon als Bezugsrecht aufgerufen. Für eine Dividendenzahlung werde dann der nummerisch nächstfolgende Kupon aufgerufen. Anders als bei der Anleihe sei der Auszahlungsbetrag aber variabel. Jedes Jahr beschließe die Hauptversammlung auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat die auszuschüttende Dividende je Aktie. Nach einem schwachen Geschäftsjahr könne die Dividende im Vergleich zum Vorjahr sinken oder auch ganz ausfallen. Eine Garantie sei hier nicht gegeben. Dementsprechend sei eine Dividenden- nicht mit einer Zinszahlung vergleichbar.



Allerdings sei nicht von der Hand zu weisen, dass der DAX mit seiner aggregierten Dividendenrendite seit April 2012 sowohl Bundes- als auch Unternehmensanleihen schlage. Denn Dividendenzahlungen würden langfristig nicht nur die Wertentwicklung beflügeln, sondern würden augenscheinlich auch die Attraktivität von Unternehmen erhöhen, die als verlässliche Dividendenzahler, im Fachjargon: Dividenden-Aristokraten, bekannt und bei Anlegern geschätzt seien. Anschaulich werde diese These beim Vergleich von drei Indices bestätigt: DAX Kursindex, DAX Performance-Index sowie DivDAX.



Im Performancevergleich lande der DAX als Kursindex weit abgeschlagen auf dem dritten Platz. Ausgehend vom 1.10.1999, dem Startdatum des jüngsten Index, des DivDAX, liege der DAX Kursindex, der lediglich die Wertentwicklung der jeweiligen 30 Indexmitglieder widerspiegle, 40 Prozent vorne. Der weithin bekanntere DAX Performance-Index belege mit einem Anstieg von 130 Prozent den zweiten Platz. Im Unterschied zum Kursindex würden bei seiner Berechnung alle Ausschüttungen (Bezugsrechte, Dividenden, usw.) der Indexmitglieder automatisch in Anteile der ausschüttenden AG investiert und bei der Indexberechnung berücksichtigt.



Klarer Sieger sei der dritte Index, der DivDAX, mit einem Plus von 230 Prozent über den genannten Zeitraum. Im Unterschied zum Performance-Index beinhalte er nur 15 Werte. Jedes Jahr im September werde er neu zusammengestellt. Die 15 DAX-Werte mit den zu diesem Zeitpunkt höchsten Dividendenrenditen würden für ein Jahr Einzug in den Index halten. Im Performancevergleich schlage er selbst den DAX Performance-Index um Längen.



In diesem Vergleich werde deutlich, dass der Gesamtertrag eines Aktieninvestments aus zwei Komponenten bestehe. Zum einen aus der Kursentwicklung der Aktie bzw. des Index und zum anderen aus der Ausschüttung, meist in Form einer Dividende. Ferner sei klar zu erkennen, dass Unternehmen, die durch kontinuierliche stabile bzw. steigende Ausschüttungen überzeugen könnten, von Investoren mehr geschätzt würden und dass sie bei Investments entsprechend öfter berücksichtigt würden.



Im Zuge der von den Analysten erwarteten soliden konjunkturellen Entwicklung in Deutschland sowie im Euroraum würden viele Unternehmen nach ihren Berechnungen ihre Gewinne 2018 und auch 2019 weiter steigern können. Mit Blick auf die vergleichbar stabile Entwicklung der Ausschüttungsquote würden sie daher für die beiden kommenden Jahre weiter steigende Dividendenzahlungen im höheren einstelligen Prozentbereich für den DAX erwarten. (Perspektiven April 2018) (28.03.2018/ac/a/m)





FrankfurtBonn (www.aktiencheck.de) - Zwar wird das Gros der deutschen Aktiengesellschaften in den kommenden drei Monaten ihre Hauptversammlung abhalten und im Anschluss die Dividende an die Aktionäre überweisen lassen, so die Analysten von Postbank Research.Aber schon im Januar habe der erste DAX -Wert mit thyssenkrupp seinen Aktionären die Dividende für sein letztes Geschäftsjahr angewiesen. Inzwischen hätten mit Siemens und Infineon schon zwei weitere DAX-Mitglieder sowie jeweils vier im MDAX bzw. SDAX gelistete Unternehmen Dividenden ausgeschüttet. Der Grund für diesen frühen Auszahlungstermin liege daran, dass alle diese Firmen gebrochene Geschäftsjahre bilanzieren würden.Insgesamt würden 29 der 30 im DAX notierten Firmen ihren Aktionären eine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr zahlen. 24 von ihnen sollten die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr sogar erhöhen und so die Aktionäre an ihrer guten Unternehmensentwicklung beteiligen. Denn insgesamt hätten die 30 DAX-Konzerne ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um gut fünf Prozent gesteigert. Das EBIT (earnings before interest and taxes, Gewinn vor Zinsen und Steuern) sei überproportional um starke 17 Prozent gewachsen. Diese gute Geschäftsentwicklung habe den Unternehmen Spielraum gegeben, ihre Dividenden im Vergleich zum Vorjahr in der Summe deutlich anzuheben.Nach knapp 32 Mrd. Euro in 2017 dürften die Ausschüttungen in diesem Jahr auf eine neue Rekordsumme von mehr als 35 Mrd. Euro anwachsen. Dies sei eine Steigerung von gut zehn Prozent und dieser Zuwachs übersteigt den aus dem Vorjahr von gut sechs Prozent deutlich. Viele Unternehmensvorstände hätten zwar im Rahmen der Präsentation der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr schon eine Dividende je Aktie genannt. Dies sei allerdings nur ein Dividendenvorschlag, der in der Hauptversammlung den Aktionären zur Abstimmung präsentiert werden werde. Erst nach deren Votum stehe die auszuschüttende Dividende je Aktie endgültig fest.Die langfristig ansteigende Entwicklung der Dividendensumme, die von den in DAX, MDAX, SDAX und TecDAX notierten Firmen jährlich an ihre Aktionäre ausgezahlt werde, zeige, dass es den deutschen Unternehmen wirtschaftlich gut gehe. Von 2004 bis 2017 habe sich die Ausschüttungssumme von 13,4 auf 43,5 Mrd. Euro mehr als verdreifacht. Dass die Firmen ihre Dividendenzahlungen in den letzten Jahren erhöht hätten, gelte nicht nur für Deutschland, sondern auch global.Dass die Dividendenzahlungen deutscher Unternehmen nicht zulasten ihrer finanziellen Reserven gegangen seien, zeige die Entwicklung der Ausschüttungsquoten. Diese Quoten würden das Verhältnis von Dividendensumme zum Unternehmensgewinn wiedergeben. Im Mittel hätten die in den vier Indices gelisteten Firmen 42,5% ihres Überschusses in diesem Zeitraum an ihre Aktionäre verteilt. Alle Quoten seit 2004 seien deutlich unterhalb von 50 Prozent geblieben. Dies lege die Schlussfolgerung nahe, dass die Unternehmen mit großer Mehrheit die Dividenden aus den laufenden Gewinnen und nicht aus den Reserven finanziert hätten. Am Zusammenspiel von Dividendensumme und -quote werde außerdem deutlich, dass die Unternehmen als Ganzes betrachtet auch ihre Gewinne von 2004 bis 2016 annähernd verdreifacht haben müssten.Im gesamten Zeitraum von 2004 bis 2017 habe sich die Ausschüttungsquote in einer relativ engen Spanne zwischen 37,1% und 45,3% bewegt. Dies zeige, dass die Firmen auch im Verlauf der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise die Ausschüttungen an ihre Aktionäre, gemessen an der Quote, weitgehend stabil gehalten hätten. Das Quotentief von 37,1% sei schon im Jahr 2008 erreicht worden. In den Folgejahren habe sie wieder angezogen. Das Tief sei mit einer für die damalige Zeit rekordhohen Dividendensumme einhergegangen. Die Unternehmen hätten offenbar 2007 noch sehr gut verdient und die Ausschüttungsquote bewusst herunter gefahren, um ihre finanziellen Reserven für die aufziehende Krise aufzustocken.