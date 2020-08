Unter den Einzeltiteln seien T-Mobile nach starken Quartalszahlen und einem guten Ausblick gefragt gewesen. Die Aktien des Mobilfunkers hätten um 6,47% zugelegt.



Die japanische Börse sei feiertagsbedingt geschlossen geblieben.



Der UV-Spezialist Dr. Hönle (ISIN DE0005157101 / WKN 515710) habe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020 unter der Corona-Pandemie gelitten. Der Umsatz habe mit 71,73 Mio. EUR um 11,7% unter dem Vorjahreswert gelegen, das Betriebsergebnis (EBIT) sei auf 6,287 (13,256) Mio. EUR eingebrochen. Der Nettogewinn sei auf 4,74 (9,24) Mio. EUR abgesackt. Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich die Folgen der Corona-Pandemie wohl bis zum Ende des GJ 2019/2020 auf die Geschäftsentwicklung auswirken dürften.



T-Mobile US habe, auch dank der Sprint-Übernahme, den Umsatz in Q2 um 61,0% auf 17,671 Mrd. USD gesteigert. Zudem hätten in der Corona-Krise mehr Menschen Telekommunikationsdienste genutzt, habe es geheißen. Inzwischen habe T-Mobile US mehr als 98 Millionen Kunden unter Vertrag und damit die bisherige Nr. 2 im US-Mobilfunkmarkt, AT&T, überholt. Netto habe das Unternehmen dennoch nur 110 (939) Mio. USD verdient. Neben den Fusionskosten hätten Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Krise und geschlossene Filialen belastet.



Der Euro habe am Freitag die hohen Notierungen nicht halten können und sich dabei wieder in Richtung 1,18 USD bewegt.



Nach den bisherigen Wochengewinnen hätten sich die Ölpreise am Berichtstag etwas schwächer präsentiert. Der Goldpreis habe sich vor dem Wochenende eine kleine Verschnaufpause gegönnt, was angesichts der vorherigen Performance auch nicht verwunderlich sei. (10.08.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,66%, MDAX +1,27%, TecDAX +1,97%) haben es am Freitag zunächst ruhig angehen lassen, so die Analysten der Nord LB.Nach der Flut an Quartalsberichten im Verlauf der Woche habe es von dieser Seite am Berichtstag keine Neuigkeiten gegeben. Erst die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten habe für Schwung gesorgt.Die Aktie der Deutschen Telekom habe nach guten Zahlen der Tochter T-Mobile US an der DAX-Spitze 2,66% zugelegt. Dow Jones +0,17%, S&P-500 +0,06%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,87%) hätten zum Wochenausklang uneinheitlich geschlossen. Starken Arbeitsmarktdaten auf der einen Seite hätten die anhaltenden Spannungen zwischen China und der USA gegenüber gestanden.