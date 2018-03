Auch im Nikkei hätten vor allem Technologiewerte verloren, er sei aktuell um 1,7% auf 20.951 Zähler gefallen.



Ströer (ISIN DE0007493991 / WKN 749399) habe 2017 u.a. durch Übernahmen den Umsatz um 18% auf 1,33 Mrd. Euro erhöht und habe beim Betriebsgewinn um 17% auf 331 Mio. Euro zulegen können, sodass der AußenwerbungsAnbieter jetzt angekündigt habe, eine um 20 Cent (von 1,10 auf 1,30 Euro je Aktie) höhere Dividende auszuschütten.



Der Schweizer Pharmakonzern Novartis wolle aus der Kooperation mit GlaxoSmithKline (rezeptfreie Arzneimittel) aussteigen und seinen 36,5%-Anteil dem britischen Partner für 13 Mrd. Euro überlassen.



Flaute sei für Windturbinenhersteller tödlich: Bei Nordex seien 2017 die Bestellungen um fast ein Viertel rückläufig gewesen. Der Hamburger Turbinenbauer rechne 2018 mit einem Erlösrückgang auf 2,4 bis 2,6 Mrd. Euro und einer operativen Umsatzrendite (EBITDA-Marge) von 4 bis 5 Prozent.



Die sich andeutende Beilegung des Handelsstreits zwischen USA und China habe dem USD gut getan, den Kurs des Euro indes belaste. Er habe sich an der 1,24 USD-Grenze bewegt, die EZB habe zuvor den Referenzkurs auf 1,2376 festgelegt (Montag 1,2411 USD).



Die Ölpreise hätten sich zunächst verteuert, hätten jedoch ihre Gewinne nicht halten können: Brent habe am frühen Abend 70,08 USD (-4 Cent) und WTI zum Tagesende 65,20 USD (-35 Cent) gekostet. Obwohl der Goldpreis 0,7% verloren habe und nun bei 1.344,31 USD liege, gelte das Edelmetall unter Anlegern immer noch eine stabile Währung. (28.03.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Während die Zahl der Börsengänge global um 27% rückläufig ist, hat es mit den bundesdeutschen Firmen Siemens Healthineers und der Deutsche Bank -Tochter DWS in Q1 zwei der drei weltweit größten Börsengänge gegeben, so die Analysten der Nord LB.Das habe es in diesem Jahrhundert noch nie gegeben. 6,5 Mrd. Euro hätten die bislang sechs deutschen IPO‘s in die Unternehmens-Kassen gespült. Insgesamt würden im laufenden Jahr weitere zwölf Börsengänge in Deutschland erwartet.Aufgrund der Entspannung im US-China-Handelskonflikt habe sich der deutsche Aktienmarkt ( DAX +1,6%, MDAX +1,4%, TecDAX +1,7%) wieder erholen können, Anleger hätten allen Indices ein gutes Plus zum Handelsschluss beschert. Deutsche Börse ( ISIN DE0005810055 WKN 581005 ) (+3,45%) und Infineon (+3,07%) hätten den Leitindex angeführt, Commerzbank (-0,4%) habe die rote Laterne gehalten. Dow Jones -1,4%, S&P-500 -1,7%, Nasdaq -3,3%): Infolge der Schwäche bei Technologiewerten seien die wesentlichen Indices allesamt ins Minus gerutscht. Zu den wenigen Gewinnern habe General Electric mit +4,3% gezählt, Facebook sei mit -5% kaum überraschend in die Tiefe gerutscht.