Der Nikkei 225 habe bislang zugelegt: aktuell 22.207,29 Punkte.



Die Beteiligungsfirma INDUS bekomme die Schwäche der Automobilindustrie zunehmend zu spüren und habe daher ihr Gewinnziel zurückgefahren. Seit August seien im Segment Fahrzeugtechnik die Erlöse um rund 20% eingebrochen. Zudem würden bis zum Jahresende die Restrukturierungskosten in dem Bereich steigen. Des Weiteren würden der Marktaustritt eines türkischen Kunden und die Insolvenz eines nordirischen Kunden negativ zu Buche schlagen. Daher peile INDUS für dieses Jahr nur noch ein op. Ergebnis zwischen 129 bis 135 Mio. EUR anstatt 152 bis 158 Mio. EUR. Bereits 2018 habe die Schwäche in der Fahrzeugtechnik den Gewinn auf rund 151 (2017: 152,9) Mio. EUR gedrückt.



Der Verkehr auf dem Frankfurter Flughafen sei im September langsamer gewachsen als zuvor. Die Zahl der Passagiere habe mit rund 6,7 Mio. um 1,3% höher gelegen als ein Jahr zuvor, wie die Betreibergesellschaft Fraport berichtet habe. In den ersten neun Monaten dieses Jahres habe das kumulierte Wachstum am größten deutschen Flughafen 2,3% auf nun 54 Mio. Passagiere betragen. Treiber sei der Flugverkehr nach Übersee mit einem Zuwachs von 3,4% gewesen. Dem habe eine schwächere Entwicklung des Europa-Verkehrs mit einem Plus von 1,7% gegenübergestanden.



Die stärker als erwartet gestiegene Industrieproduktion habe zwar den Euro nach anfänglichen Kursverlusten zunächst ein wenig gestützt. Doch letztlich sei der Eurokurs ohne nennenswerte Änderungen geblieben. Anders das GBP: Das Ringen um den Brexit habe das Britische Pfund etwas fallen lassen.



Die Ölpreise hätten deutlich nachgegeben. Die Unsicherheiten rund um den Handelskonflikt und ein stärkerer USD hätten das schwarze Gold unter Druck gebracht. Der Goldpreis habe sich gestern in einer sehr engen Range bewegt. Letztlich habe er mit einem leichten Plus geschlossen. (15.10.2019/ac/a/m)







Nachdem dem deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,20%, MDAX +0,04%, TecDAX +0,06%) am Freitag der Optimismus zu einem freundlichen Wochenausklang verhalf, übernahm am Montag wieder die Vorsicht. Sei die Teileinigung im Handelskonflikt zwischen Peking und Washington tatsächlich schon in trockenen Tüchern? Am Markt seien Zweifel aufgekommen. Auch das Dauerthema Brexit habe für gedämpfte Stimmung gesorgt. Die Zeit laufe - der 31.10 sei in Sicht - doch außer Gerüchten gebe es nichts Konkretes. Folglich hätten sich Investoren von den Dividendentiteln abgewandt.Gefragt gewesen seien defensive Titel, wie z.B. Beiersdorf mit einem Plus von 1,06%. Ein neues Rekordhoch habe die Deutsche Börse AG ( ISIN DE0005810055 WKN 581005 ) erzielt, die erstmals mehr als 144 Euro gekostet habe. Mit einem Plus von 1,4% sei der Titel zugleich Spitzenreiter im DAX gewesen. Dow Jones -0,1%, S&P 500 -0,1%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,1%) zu verschnupft reagierenden Anlegern geführt. Gespannt würden heute die Zahlen der Großbanken ins Visier genommen, die die heiße Phase der US-Bilanzsaison einläuten würden.