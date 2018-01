Der Nikkei-225 sei um 1,13% auf 23.669,49 Punkte gedrückt worden.



Der Schweizer Pharmakonzern Novartis rechne nach dem Übergangsjahr 2017 im laufenden Jahr mit einem beschleunigten Wachstum. 2017 seien die Erlöse um 2% auf 49,1 Mrd. USD gestiegen. Der bereinigte operative Gewinn habe zu konstanten Wechselkursen mit 12,9 Mrd. USD auf Vorjahresniveau gelegen.



Eine Abschreibung im Versicherungsgeschäft und Belastungen aus der US-Steuerreform hätten beim US-Konzern General Electric im Schlussquartal zu einem Milliardenverlust geführt. Bei einem auf 31,4 Mrd. USD (-5%) reduzierten Umsatz habe GE einen Verlust von 9,64 (+3,7) Mrd. USD geschrieben.



Protektionistische Maßnahmen der US-Regierung hätten den US-Dollar am Berichtstag deutlich geschwächt und beim Euro für ein Drei-Jahreshoch gesorgt. Die Europäische Gemeinschaftswährung sei auf 1,2402 USD gestiegen. Die EZB habe den Referenzkurs zuvor mit 1,2352 festgesetzt.



Nach einem zunächst uneinheitlichen Verlauf bei den Ölpreisen (am Vortag habe das American Petroleum Institute einen überraschenden Anstieg der US-Ölreserven gemeldet) sei es am Donnerstagnachmittag mit den Kursen weiter bergauf gegangen. Grund seien die offiziellen Zahlen zu den US-Lagerbeständen gewesen, die zum zehnten Mal in Folge nachgegeben hätten. Mit einem Preis von 1.358 USD (+17 USD) nehme der Goldpreis die Hochs aus 2016 ins Visier. (25.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach der Rekordfahrt des Vortages zogen es die Anleger zur Wochenmitte vor, Gewinne am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,07%, MDAX -0,89%, TecDAX -1,74%) mitzunehmen, so die Analysten der Nord LB.Die Aktie der Deutschen Börse AG ( ISIN DE0005810055 WKN 581005 ) habe den Leitindex mit einem Plus von 1,87% angeführt, während Infineon mit einem Minus von 3,77% Schlusslicht im DAX gewesen sei. Infineon habe, wie andere Tech-Titel auch, unter einem schwachen Ausblick des US-Halbleiterherstellers Texas Instruments gelitten.Nach Aussagen von US-Handelsminister Ross habe sich an der Wall Street ( Dow Jones +0,16%, S&P-500 -0,06%, Nasdaq -0,61%) die Angst vor einem Handelsstreit mit China breit gemacht. Insbesondere Technologietitel hätten darunter gelitten. General Electric sei nach dem Quartalsbericht mit -2,66% letzter im Dow gewesen. Trüber Ausblick lasse die Texas Instruments-Aktie um 8,50% einbrechen.