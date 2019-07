Der Gewinn nach Steuern sei u.a. aufgrund einer niedrigeren Steuerquote und geringeren Finanzierungskosten um 20% auf 353 Mio. EUR gestiegen. Die Schwäche im Diagnostikbereich habe durch bessere Geschäfte bei Computertomografen (CT) und anderen Systemen zur Bildgebung mehr als ausgeglichen werden können. Auch beim Umsatz sei es aufwärts gegangen: Er sei auf vergleichbarer Basis um 5,8% auf 3,57 Mrd. EUR gestiegen. Der Konzern habe die Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigt.



Die VW-Nutzfahrzeugtochter TRATON habe im ersten Halbjahr Zuwächse bei den Erlösen und beim Gewinn verzeichnet. Der Umsatz sei dank der guten Entwicklung in den europäischen Kernmärkten und in Brasilien um 7% auf 13,5 Mrd. EUR geklettert. Das operative Ergebnis habe überproportional um 25% auf 1,1 Mrd. EUR zugelegt. "Für den Rest des Jahres bleiben wir trotz der sich weiter eintrübenden Wirtschaftsindikatoren zuversichtlich und bekräftigen unsere gesetzten Jahresziele", habe Finanzvorstand Schulz erklärt.



Bei Erlösen von 8,63 Mrd. EUR (+5,5%) habe der französische Arzneimittelhersteller Sanofi in Q2 einen bereinigten Gewinn von 1,64 (1,56) Mrd. EUR erzielen können. Wertberichtigungen auf ein Blutermittel hätten allerdings für einen Nettoverlust von 87 Mio. EUR gesorgt. Kräftige Zuwächse beim Medikament Dupixent würden Sanofi aber zuversichtlicher auf das Gesamtjahr blicken lassen. Der Vorstand habe seine Gewinnprognose präzisiert und erwarte nun ein Plus beim Ergebnis je Aktie von 5% (bisher: 3 bis 5%).



Ein harter Preiskampf (die durchschnittlichen Ticketpreise seien um 6% gesunken), die Unsicherheit wegen des Brexit und die Probleme mit der Boeing 737 MAX hätten auch bei Ryanair im abgelaufenen Quartal Spuren hinterlassen. Trotz gestiegener Passagierzahlen sei der Nachsteuergewinn um 21% auf 243 Mio. EUR abgesackt. Ryanair rechne auch in der Sommersaison nicht mit einer Verbesserung der Situation, habe aber die Prognose eines Gewinns zwischen 750 und 950 Mio. EUR für das Gesamtjahr bestätigt.



Der Euro sei ruhig und mit marginalen Zuwächsen in die Woche gestartet. Spanische Inflationsdaten leicht über den Erwartungen hätten der Gemeinschaftswährung keine Impulse verliehen.



Langeweile auch an den Ölmärkten. In der Straße von Hormus bleibe es aktuell ruhig, sodass sich die Investoren verstärkt auf ein Treffen USA/China in dieser Woche fokussieren würden. Der Goldpreis verharre um 1.420 USD je Feinunze.







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenstart hielten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,02%, MDAX +0,12%, TecDAX -0,01%) zurück, so die Analysten der Nord LB.Vor allem die Sitzung der US-Notenbank, die am Mittwoch stattfinde, sorge für Zurückhaltung. Die unter Auflagen genehmigte Fusion von T-Mobile US und Sprint habe bei der Deutschen Telekom für ein Kursplus von 2,01% gesorgt. Die Deutsche Börse AG ( ISIN DE0005810055 WKN 581005 ) sei mit -2,43% am DAX-Ende zu finden gewesen. Die geplante Übernahme von Refinitiv durch die LSE störe den deutschen Börsenbetreiber bei seinen Plänen, die Devisenplattform von Refinitiv zu übernehmen.Die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones +0,15%, S&P-500 -0,25%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,44%) hätten uneinheitlich notiert. Auch hier heiße es: Warten auf die Zinsentscheidung der FED. Pfizer (-3,81%) wolle sein Geschäft mit älteren Arzneien, deren Patentschutz abgelaufen sei, an den Konkurrenten Mylan (+12,57%) abgeben. Im Gegenzug solle Pfizer die Mehrheit an dem neu geformten Generikakonzern bekommen. Nikkei 225 habe aktuell leichte Zuwächse verzeichnet: 21.693 Pkt. (+0,35%).Steigende Anlaufkosten für das neue Labordiagnostik-System Atellica hätten in Q3 des lfd. GJ die operative Umsatzrendite von Siemens Healthineers belastet. Diese habe nur noch bei 15,2% (Vorjahr: 16,0%) gelegen. Zudem würden vom neuen Hoffnungsträger im lfd. GJ(30.09.) voraussichtlich nur 1.800 (bisherige Planung: 2.200 bis 2.500) Stück ausgeliefert, habe es geheißen. Dennoch habe das bereinigte operative Ergebnis um 3% auf 543 Mio. EUR verbessert werden können.