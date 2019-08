BASF verkaufe das Pigmentgeschäft für 1,15 Mrd. EUR an die japanische DIC. Mit dem Abschluss der Transaktion werde im vierten Quartal 2020 gerechnet. Der Verkauf bedürfe noch der Zu-stimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.



Bertelsmann (ISIN DE0005229942 / WKN 522994) habe im ersten Halbjahr die Erlöse um 4,6% auf 8,6 Mrd. EUR gesteigert. Treiber der positiven Entwicklung seien ein weiteres Mal die Digital- und Wachstumsgeschäfte des Konzerns gewesen. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) habe mit 1,29 Mrd. EUR deutlich über dem Vorjahreswert von 1,07 Mrd. EUR gelegen. Das Konzernergebnis sei mit 502 Mio. EUR stabil geblieben. "Der Ausbau unserer Digital- und Wachstumsgeschäfte zahlt sich immer deutlicher aus", so Bertelsmann-CEO Rabe.



Die Optikerkette Fielmann habe mit den Halbjahreszahlen die eigenen Erwartungen erfüllt. Der Brillenabsatz habe um 0,3% auf 4,1 Mio. Exemplare gesteigert werden können, der Konzernumsatz sei um 6,6% auf über 758,2 Mio. EUR geklettert. Der Gewinn vor Steuern habe sich um 9,9% auf 127,6 Mio. EUR erhöht, unter dem Strich habe das Unternehmen 88,3 (80,4) Mio. EUR verdient. Einen Ausblick auf das Gesamtjahr habe Firmenchef Fielmann nicht gegeben. Er wolle die Vision 2025 konsequent umsetzen und in diesem und im nächsten Jahr mehr als 200 Mio. EUR in die Digitalisierung sowie in die Expansion stecken.



Das Wachstum im Telekommunikationsbereich habe dem franz. Mischkonzern Bouygues im ersten Halbjahr nach vorne gebracht. Der Umsatz sei um 11% auf 17,45 Mrd. EUR geklettert, das operative Ergebnis habe sich um 36% auf 453 Mio. EUR verbessert.



Robuste Konjunkturdaten (EU-Wirtschaftsstimmung und Geschäftsklima) und die Aussicht auf eine neue ital. Regierung hätten den Euroeigentlich stärken müssen. Geholfen habe es nur kurzfristig, am Ende habe der Euro sogar etwas leichter notiert.



Besonnenere Töne im Handelsstreit hätten die Rohölpreise weiter anziehen lassen. Was den Ölpreis angetrieben habe, sei gleichzeitig schlecht für das Krisenmetall Gold gewesen, das ein wenig nachgegeben habe. (30.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Aussagen aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium in Bezug auf den Handelskonflikt nahmen die Investoren optimistisch auf, so die Analysten der Nord LB.Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +1,18%, MDAX +1,14%, TecDAX +1,22%) habe daraufhin zugelegt.Komme nun doch wieder Bewegung in die Fusionsfantasie deutscher Banken? Auf jeden Fall seien wieder einmal Gerüchte in diese Richtung gestreut worden. Am Ende hätten Deutsche Bank 1,39% vorn gelegen, für Commerzbank-Aktien sei es 2,89% nach oben gegangen. BASF hätten vom Verkauf des Pigmentgeschäfts profitiert und 2,03% fester notiert. Dow Jones +1,25%, S&P-500 +1,27%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,48%) hätten freundlicher tendiert. Nach neuen chinesischen Äußerungen sei die Hoffnung auf baldige Gespräche im Handelsstreit wieder aufgekeimt. Caterpillar habe an der Dow-Spitze um 2,53% fester notiert. Technologiewerte hätten von Annäherung im Handelskonflikt profitiert: Intel +2,36%, Microsoft +1,89%, Apple +1,69%.Der Nikkei 225 schließe sich positiven europäischen und amerikanischen Vorgaben an und notiere aktuell bei 20.691 Punkten (+1,12%).