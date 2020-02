Der Lichttechnikkonzern OSRAM sei stabil ins neue Geschäftsjahr gestartet. In Q1 des GJ 2019/20 sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 0,5% auf 873 Mio. EUR gestiegen. Der eingeleitete Sparkurs und höhere Produktionsvolumina hätten dafür gesorgt, dass sich das bereinigte EBITDA um 22% auf 114 Mio. EUR verbessert habe. Angesichts der nach wie vor unsicheren Konjunkturaussichten in den Abnehmerindustrien habe OSRAM seine bestehende Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt: Der Umsatz werde zwischen minus und plus 3% gegenüber Vorjahr erwartet. Die bereinigte EBITDA-Marge solle 9 bis 11% (Q1: 13,0%) betragen.



Talanx habe 2019 ein Rekordergebnis erzielt und dabei von der Sanierung der Industrie-Feuerversicherung profitiert. Auf Basis vorläufiger Zahlen habe das operative Ergebnis bei 2,4 (2,0) Mrd. EUR gelegen, der Nettogewinn sei um rund 30% auf 923 Mio. EUR geklettert. Die gebuchten Bruttoprämien seien um 13% auf 39,5 Mrd. EUR gestiegen.



ArcelorMittal habe 2019 mit einer sinkenden Nachfrage und zusätzlich mit Preisdruck zu kämpfen gehabt. Bei Erlösen von 70,62 (76,03) Mrd. USD sei das operative Ergebnis (EBITDA) um rund die Hälfte auf 5,195 (10,265) Mrd. USD eingebrochen. Netto sei der Stahlkonzern mit einem Verlust von 2,45 (+5,15) Mrd. USD deutlich in die roten Zahlen gerutscht. Für 2020 sehe der Konzern Anzeichen, dass sich die Nachfrage stabilisiere.



Von kleineren Ausschlägen einmal abgesehen, habe sich der Kurs des Euro kaum bewegt. Die schwachen deutschen Konjunkturdaten habe die Gemeinschaftswährung recht gut weggesteckt.



Die Ölpreise hätten sich trotz deutlich steigender US-Rohölbestände gut gehalten. Unterstützend hätten Spekulationen auf eine eventuell geplante Förderkürzung und die chinesische Zollsenkung gewirkt. Gold habe sich wieder etwas freundlicher präsentiert. (07.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Reduzierung von chinesischen Strafzöllen auf US-Waren und die Hoffnung, ein Mittel gegen das Coronavirus zu finden, haben die Anleger erneut am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,72%, MDAX +0,45%, TecDAX +0,41%) zugreifen lassen und den DAX in Richtung des Rekordhochs getrieben, so die Analysten der Nord LB. Deutsche Bank-Aktien seien um 12,90% nach oben geschossen. Die US-Investmentgesellschaft Capital Group habe sich mit 3,1% beteiligt. Im Gefolge habe die Commerzbank um 3,39% zugelegt.An der Wall Street ( Dow Jones +0,30%, S&P 500 +0,33%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,67%) seien die Anleger dank weiterer Entspannungssignale im Handelskonflikt optimistischer ans Werk gegangen. Sorgen wegen des Coronavirus seien ausgeblendet worden. Twitter-Aktien hätten auf die Umsatzsteigerung in Q4 mit einem Plus von 15,03% reagiert. Ein Umsatzrückgang in Q4 und wenig erfreuliche Gewinnaussichten für 2020 hätten bei Kellogg für einen Kursrückgang um 8,51% gesorgt. Nikkei 225 : Minus 0,19% auf 23.828 Punkte.