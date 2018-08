Insgesamt hätten die weltweiten Aktienmärkte per Freitagmittag auf Basis des MSCI World-Index 0,5 Prozent an Wert gewonnen. Nach den starken Verlusten der Vorwoche hätten sich die Schwellenländer erholen können (MSCI Emerging Markets-Index +2,5 Prozent). Aus Sektorensicht seien Öl- und Gaswerte gesucht gewesen (Subindex auf Basis des STOXX Europe 600 +2,9 Prozent), während der Automobilsektor über zwei Prozent an Wert verloren habe.



Zum Wochenschluss habe es Neues von der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) gegeben: Sie habe sich zu einem Kaufpreis im niedrigen Millionenbereich zehn Prozent am FinTech (ISIN DE000FTG1111/ WKN FTG111)-Unternehmen Modo Payments gesichert. Damit verzichte das Geldhaus trotz seines auferlegten Sparkurses nicht völlig auf Investitionen. Einerseits würden sich die Frankfurter an dem amerikanischen Dienstleister für mobiles Bezahlen beteiligen, andererseits sei auch eine künftige Partnerschaft vereinbart worden. Zur Begründung für die Übernahme habe es aus der Deutschen Bank geheißen, die Sparte Global Transaction Banking habe sich mit der Beteiligung den Zugriff auf eine Technologie sichern wollen, mit der die Bank zukünftige Zahlungen an mobile Geldbörsen (Wallets) tätigen könne. Die Nutzung von Mobiltelefonen beim Bezahlen stehe in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Die Aktie der Deutschen Bank habe keine besondere Reaktion auf die Meldung gezeigt und weiterhin unter der Marke von zehn Euro notiert.



Wir halten an unserem leicht positiven Ausblick für die internationalen Aktienmärkte fest, so die Experten von Union Investment. Die Berichtssaison für das zweite Quartal des Jahres sei weitgehend abgeschlossen und äußerst solide verlaufen. Insgesamt würden die Unternehmen aus dem S&P 500-Index bei einem Umsatzwachstum von etwa zehn Prozent ein kräftiges Gewinnwachstum von etwa 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausweisen. Das liege unter anderem daran, dass die Konjunktur in den USA weiterhin sehr stark sei. Als zusätzlicher Kurs-Treiber würden Aktienrückkaufprogramme fungieren, die in den Vereinigten Staaten im Jahr 2018 bis zu eine Billion US-Dollar ausmachen könnten.



Der guten Entwicklung bei den Unternehmensgewinnen stünden jedoch widersprüchliche Signale im Hinblick auf die globale Konjunkturentwicklung gegenüber (Stichwort: Schwellenländer). Im Hinblick auf die von den USA ausgehenden handelspolitischen Spannungen würden die Hoffnungen auf den erneuten Gesprächen mit China Ende August ruhen. Falls diese Verhandlungen erfolglos verlaufen sollten, könnte die US-Administration weitere Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Mrd. US-Dollar bereits in der ersten Septemberwoche beschließen. Diese würden dann Ende September 2018 in Kraft treten. Hinsichtlich der Notenbankpolitik in den USA sei der Markt davon ausgegangen, dass die Federal Reserve am Wochenende in Jackson Hole ihren Pfad der kontinuierlichen Leitzinserhöhungen bestätigen werde. (Ausgabe vom 24.08.2018) (27.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten zu Beginn der letzten Woche nach guten Vorgaben aus den Vereinigten Staaten deutlich fester, so die Experten von Union Investment.Die Hoffnung, dass die USA und China ihren Handelskonflikt noch vor dem G20-Treffen im November beilegen könnten, habe die Kurse beflügelt. Außerdem hätten einige Übernahmen in den USA die positive Stimmung an den Märkten unterstützt. So wolle Pepsi-Cola SodaStream für einen Gegenwert von 3,2 Milliarden US-Dollar kaufen und Tyson Foods (ISIN US9024941034/ WKN 870625) plane eine Transaktion bei Keystone Foods für 2,2 Milliarden US-Dollar.