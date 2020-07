Gestern habe die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) einen Anstieg des Betriebsgewinns im zweiten Quartal um 16% gemeldet, der deutlich über den Prognosen der Analysten liege, und gesagt, dass 500.000 Beschäftigte für ihre Bemühungen während der Krise einen Bonus erhalten würden.



Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) plane den Verkauf des Werks in Hambach in Ostfrankreich, wo das Unternehmen seit mehreren Jahren den Kleinwagen Smart herstelle. Mit der Liquidation des Werkes würden rund 1.600 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Diese Entscheidung stehe im Einklang mit den Bemühungen des Unternehmens, die Kosten nach der COVID-19-Pandemie einzudämmen. Daimler wolle die Produktivität angesichts der hohen Investitionen in die Elektrifizierung und andere Bereiche verbessern. Insbesondere plane das Unternehmen, die nächste Generation von Smart Elektroautos in China herzustellen.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) werde 20% ihrer Führungspositionen und 1.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung abbauen, um mit den Folgen der Coronavirus-Krise fertig zu werden, wie am Dienstag angekündigt.



Der Verwalter des zusammengebrochenen Zahlungsdienstleisters Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) habe gestern gesagt, mehr als 100 Investoren hätten Interesse am Kauf des Kerngeschäfts und der Beteiligungen des Unternehmens bekundet.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Indices in Europa eröffneten am Mittwoch tiefer und bauten damit die Verluste der vorangegangenen Sitzung aus, da ein weiterer Anstieg der weltweiten Fälle des neuartigen Coronavirus die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte trübte, so die Experten von XTB.Mehrere US-Bundesstaaten hätten einen Rekordanstieg der Neuinfektionen gemeldet, während andere Länder auf der ganzen Welt, darunter Australien und Spanien, ebenfalls von einer neuen Infektionswelle betroffen gewesen seien. Gestern habe die Europäische Kommission im Vergleich zu früheren Schätzungen eine tiefere Rezession in der Eurozone prognostiziert. In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "Financial Times" habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde signalisiert, dass die Zentralbank ihre Geldpolitik möglicherweise noch einige Zeit unverändert beibehalten werde, nachdem sie im vergangenen Monat den Umfang ihres Pandemie-Kaufprogramms auf 1,35 Billionen EUR fast verdoppelt habe.Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) müsse für die erheblichen Versäumnisse bei der Einhaltung der Vorschriften im Umgang mit Jeffrey Epstein eine Geldstrafe in Höhe von 150 Millionen USD zahlen. Die Vereinbarung sei die erste Durchsetzungsmaßnahme einer Aufsichtsbehörde gegen ein Finanzinstitut wegen Geschäften mit dem registrierten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, habe das New York State Department of Financial Services mitgeteilt.