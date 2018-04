Der Nikkei 225 notiere bisher leichter bei 22.193,35 Punkten.



Bei Sartorius hätten sich zum Jahresauftakt zwar Währungseffekte bemerkbar gemacht, die Jahresziele seien aber dennoch bestätigt worden. Der Konzern habe in Q1 währungsbereinigt ein Umsatzplus von 11,4% auf 364,9 Mio. EUR verzeichnet, nominal ein Anstieg um 6,3%. Der Auftragseingang habe um 12,4% zugelegt, das operative Ergebnis (EBITDA) um 4,7% auf 88,6 Mio. EUR. Im Gesamtjahr peile der Vorstand ein Umsatzplus von 9 bis 12% an.



Caterpillar habe aufgrund einer starken weltweiten Nachfrage einen Quartalsgewinn über Markterwartungen verbucht. Auf dieser Basis habe der Baumaschinen-Hersteller seine Gesamtjahresziele angehoben. Das Unternehmen, dessen Geschäftsentwicklung als Gradmesser für den Zustand der Weltwirtschaft gelte, habe seinen Gewinn in Q1 auf 2,74 (Vorjahr: 0,32) USD je Aktie vervielfacht. Befragte Analysten hätten lediglich mit 2,04 USD gerechnet. Der Umsatz sei ebenfalls überraschend stark um 31% auf 12,9 Mrd. USD gestiegen. Für 2018 rechne Caterpillar nun mit einem Überschuss von 9,75 bis 10,75 USD je Aktie.



Der ifo-Geschäftsklimaindex habe nur kurzfristig den EUR belastet. Der europäischen Währung sei sogar im Tagesverlauf ein kleines Plus auf 1,2230 USD nach 1,2207 USD am Vortag gelungen.



Nach zwei schwächeren Tagen hätten die Ölpreise wieder zugelegt. Offenbar habe die jüngste Eskalation in Jemen Investoren nervös werden lassen. Sie würden Auswirkungen auf das Rohölangebot befürchten. Der Goldpreis habe leicht freundlicher notiert. (25.04.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,17%, MDAX -0,17%, TecDAX -0,73%) wurde gestern von der Sorge vor steigenden Zinsen unter Druck gebracht, so die Analysten der Nord LB.Unter den Einzeltiteln habe die Deutsche Bank hervorgestochen, die nach Medienberichten - das US-Geschäft solle zurückgefahren werden - mit +4,21% den Spitzenplatz im DAX eingenommen habe. Auch SAP (+3,51%) seien gefragt gewesen, nachdem der Software-Konzern Anleger mit einer Trendwende bei der Profitabilität habe überzeugen können. Am DAX-Ende habe sich dagegen adidas (-3,26%) befunden. Sowohl eine Ratingherabstufung als auch der verhaltene Ausblick des Rivalen PUMA hätten den Wert ins Minus gedrückt.Auch das Geschehen an der Wall Street ( Dow Jones -1,7%, S&P-500 -1,3%, Nasdaq -1,7%) sei von den wiederaufkeimenden Zinssorgen geprägt worden. Fünf Dow-Firmen und Alphabet hätten gestern Zahlen vorgelegt, die unterschiedlich ausgefallen seien. Alphabet (-5%) z.B. habe mit einer niedrigeren Gewinnmarge enttäuscht. Caterpillar habe einen sehr positiven Start mit einem Plus von über 4% erwischt, sei jedoch ins Minus gedreht und um 6,2% gesunken. In der Analystenkonferenz habe das Management höhere Materialkosten angekündigt.