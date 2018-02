Carl Zeiss Meditec habe im ersten Quartal des GJ2017/18 einen um 5,3% auf 294,7 Mio. EUR verbesserten Umsatz erzielt und dabei vom Geschäft mit Operationsmikroskopen profitiert. Das EBIT habe 38,9 (44,2) Mio. EUR erreicht. Als Grund für den Rückgang seien höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung genannt worden. Zudem habe das Vorjahresergebnis Sondererlöse beinhaltet.



PUMA habe 2017 die währungsber. Umsätze um 15,9% auf 4,136 Mrd. EUR gesteigert. Das op. Ergebnis (EBIT) habe bei 245 (128) Mio. EUR gelegen, das Konzernergebnis habe 136 (62) Mio. EUR erreicht.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe einen neuen Januar-Auslieferungsrekord erzielt. Mit 533.500 Fahrzeugen hätten die Auslieferungen um 7,1% über dem Vorjahreswert gelegen. In Deutschland seien 43.300 Fahrzeuge an die Kunden gegangen, ein Plus von 12,3%, welches u.a. durch die Umtauschprämie für ältere Diesel-Autos begünstigt worden sei.



Der Euro habe sich am Montag etwas von den Verlusten der vergangenen Woche erholt, was auf eine allgemein schwächere Tendenz der amerikanischen Währung zurückgeführt worden sei. Konjunkturdaten, die Auswirkungen auf den Wechselkurs haben könnten, seien am Montag nicht vorhanden gewesen. Der Euro habe sich zuletzt freundlicher bei 1,2291 US-Dollar präsentiert. Die EZB habe den Referenzkurs zuvor auf 1,2263 US-Dollar festgesetzt.



Die Ölpreise hätten sich nach dem rund zehnprozentigen Preiseinbruch in der vergangenen Woche am Montag etwas erholen können. Auch die erneut steigende Anzahl von US-Bohrlöchern habe die Tendenz nicht verhindern können. Zur Erholung beigetragen hätten die steigenden Kurse an den weltweiten Aktienmärkten und ein schwächerer US-Dollar. Nach dem erfolgreichen Test der Unterstützung um 1.310 US-Dollar vor wenigen Tagen pendle der Goldpreis in einer Spanne zwischen 1.310 und 1.325 US-Dollar. (13.02.2018/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +1,45%, MDAX +0,72%, TecDAX +1,51%) ist nach den Verlusten der letzten Tage freundlicher in die neue Woche gestartet, so die Analysten der Nord LB.Dabei hätten auch die positiven Vorgaben der Wall Street geholfen. Die Deutsche Bank-Aktie habe sich mit einem Zugewinn von 4,03% an die DAX-Spitze gesetzt, E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) habe als Tabellenletzter immerhin noch 0,33% gewonnen. Stärkere Bewegungen habe es nach guten Unternehmenszahlen bei Sixt gegeben; die Anteilscheine des Autovermieters seien um 9,30% gestiegen. Airbus hätten nach erneuten Problemen mit den A320neo-Triebwerken um 1,23% tiefer gelegen.An der Wall Street ( Dow Jones +1,7%, S&P-500 +1,39%, Nasdaq +1,56%) hätten die Anleger auf dem niedrigeren Kursniveau wieder zugegriffen. Die Apple-Aktie habe an der Dow-Spitze 4,03% gewonnen, der General Electric-Titel sei nach mehreren negativen Analystenkommentaren mit einem Minus von 0,80% Schlusslicht im Leitindex gewesen. Cisco habe nach einer Kaufempfehlung 2,71% gewonnen. Nikkei-225 habe 0,65% auf 21.244,68 Zähler nachgegeben.