Die Deutsche Bank habe auch den wichtigeren zweiten Teil des US-Banken-Stresstests bestanden. Der Test habe gezeigt, dass das Institut einige Fortschritte erzielt habe, habe es geheißen.



Der Baumarktkonzern Hornbach Holding sei gut in das GJ 2019/20 gestartet und habe den Umsatz um 9,1% auf 1,338 Mrd. EUR verbessert. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) sei dank des Umsatzwachstums, verbesserter Kostenrelationen und Umstellungseffekten bei der Leasingbilanzierung überproportional um 22,8% auf 96,9 Mio. EUR gestiegen. Den größten Teil habe die Hornbach Baumarkt AG beigetragen, deren Erlöse bei 1.260,7 Mrd. EUR (+8,5%) gelegen hätten. Hornbach habe die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr bestätigt.



Nike habe in Q4 (31.05.) des lfd. GJ einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Verstärkte Anstrengungen im Marketingbereich und eine höhere Steuerquote hätten für einen Rückgang des Überschusses auf 989 (1.140) Mio. USD gesorgt. Der Umsatz habe sich trotz des Handelskonfliktes um 4% auf 10,18 Mrd. USD verbessert.



Der Kurs des Euro habe sich vor dem Wochenende leicht verbessert. Auch hier gelte aber in erster Linie: Abwarten auf den Ausgang des Gesprächs von Trump und Jinping, das am Samstag auf dem G20-Gipfel stattfinden solle.



Die Veränderung bei den Ölpreisen habe sich in Grenzen gehalten. Neben möglichen Gesprächen über eine Verlängerung der Förderkürzung schon auf dem G20-Treffen, stehe in der nächsten Woche ein Treffen der OPEC an, das u.a. auch das Thema Förderbegrenzung auf der Agenda habe. Eine ganze Woche halte sich der Goldpreis nun schon stabil über der Marke von 1.400 USD je Feinunze. (01.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Zuversicht, dass auf dem G20-Gipfel eine Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit zustande kommen könnte, hat den deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,04%, MDAX +1,10%, TecDAX +1,38%) vor dem Wochenende nach vorne gebracht, so die Analysten der Nord LB.Die Deutsche Bank habe Teil 2 des US-Bankenstresstests bestanden. Anleger hätten dies honoriert und für ein Kursplus von 3,32% gesorgt, was die Spitzenposition im DAX bedeutet habe. Eine positive Studie eines großen Investmenthauses für den Konsumgüterbereich habe u.a. die Aktien von Henkel um 2,19% vorrücken lassen.Auch an der Wall Street ( Dow Jones +0,28%, S&P-500 +0,58%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,48%) habe die Hoffnung auf einen positiven Ausgang der Gespräche zwischen Trump und Xi Jinping am Samstag überwogen. Das Bestehen des zweiten Teils des Stresstests habe vor allem bei Banktiteln für gute Laune gesorgt: Citigroup +2,76%, Bank of America +2,80%, J.P. Morgan +2,72%. Apple hätten 0,9% verloren, nachdem bekannt geworden sei, dass Design-Chef Ive das Unternehmen verlasse. Nikkei-225 zum Wochenauftakt beflügelt: +2,11% auf 21.725 Punkte.