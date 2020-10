Die für das Deutschlandgeschäft zuständige Hannover Rück-Tochter (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) E+S Rückversicherung rechne für 2021 mit insgesamt steigenden Preisen und verbesserten Konditionen in der Schaden-Rückversicherung im deutschen Markt. Die Nachfrage nach Rückversicherungsschutz durch finanzstarke Anbieter werde vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie weiter steigen, habe es geheißen. Insgesamt gehe die E+S Rück auch für 2021 von attraktiven Geschäftsopportunitäten in Deutschland aus.



Die METRO wolle den zweitgrößten portugiesischen Lebensmittellieferanten, Aviludo Group, übernehmen und damit ihr Engagement in Portugal stärken. Aviludo habe 2019 einen Nettoumsatz von 152 Mio. EUR erzielt. Das Unternehmen beliefere landesweit mehr als 13.500 Kunden mit Fokus auf unabhängige Gastronomen, Kantinen sowie Restaurantketten. Zu den finanziellen Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Akquisition stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigungen durch die zuständigen Behörden. Die Transaktion werde voraussichtlich in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2021 abgeschlossen sein, habe es weiter geheißen.



Bei Danone sei der Umsatz im abgelaufenen Quartal auf vergleichbarer Basis um 2,5% auf 5,821 Mrd. EUR zurückgegangen. Als Grund habe der Nahrungsmittel-Konzern u.a. den schwächelnden Absatz von Wasserflaschen genannt.



Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips habe in Q3 von der Corona-Krise profitiert. Die gestiegenen medizinischen Ausgaben hätten für einen Anstieg der Erlöse auf 4,98 (4,70) Mrd. EUR gesorgt. Der bereinigte Gewinn (adjusted EBITA) sei überproportional um 32% auf 769 Mio. EUR geklettert, habe Philips mitgeteilt. Beide Kennzahlen hätten über den durchschnittlichen Prognosen der Analysten gelegen.



Der Euro habe erneut von der Schwäche des USD profitiert.



Die Ölpreise hätten sich in einer engen Spanne bewegt und seien nur wenig verändert aus dem Handel gegangen. Der Goldpreis sei am Montag gestiegen. Seit Ende September befinde sich der Preis des gelben Metalls in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Bei 1.930 USD würden sich allerdings Widerstände finden. (20.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen Start legte der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,42%, MDAX +0,18%, TecDAX -0,30%) ab dem Mittag den Rückwärtsgang ein, so die Analysten der Nord LB.Nur der MDAX habe sich gegen den Trend gestemmt. Die Unsicherheit hinsichtlich der steigenden Corona-Neuinfektionen und das anhaltend zähe Ringen über ein zusätzliches US-Hilfspaket hätten belastet. Deutsche Bank-Aktien hätten an der DAX-Spitze 1,72% gewonnen, Delivery Hero hätten am Ende des Leitindex aufgrund von Gewinnmitnahmen 3,09% eingebüßt.Die US-Börsen ( Dow Jones -1,44%, S&P-500 -1,63%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,65%) hätten zum Wochenauftakt Verluste hinnehmen müssen. Das Gezerre zwischen den Parteien über ein zusätzliches US-Corona-Hilfspaket habe die Anleger ebenso wie die hohen Neuinfektionszahlen mit dem Virus verunsichert. Nikkei-225 notiere aktuell leichter bei 23.543 Zählern (-0,54%).