Die Corona-Pandemie und der damit einhergehende Heimwerker-Boom habe bei der Baumarktkette HORNBACH (ISIN DE0006083405/ WKN 608340) im Geschäftsjahr 2020/2021 (28.02.) nach vorläufigen Zahlen das Geschäft kräftig angekurbelt. Die Erlöse seien im Konzern um 15,4% auf 5,456 Mrd. EUR geklettert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei um 40% auf 325 Mio. EUR gesprungen.



Die Beteiligungsfirma INDUS (ISIN DE0006200108/ WKN 620010) wolle nach dem Corona-bedingten Einbruch im abgelaufenen Jahr 2021 wieder deutlich mehr verdienen. Das operative Ergebnis (EBIT) solle 95 bis 110 (Vorjahr: 25,1) Mio. EUR erreichen, die Erlöse zwischen 1,55 bis 1,7 (1,56) Mrd. EUR liegen. Der Ausblick sei wegen der anhaltenden Corona-Unsicherheiten allerdings noch von Unsicherheit geprägt, habe Vorstandschef Schmidt gesagt.



Der Bau- und Planungssoftware-Spezialist Nemetschek (ISIN DE0006452907/ WKN 645290) habe den Konzernumsatz 2020 um 7,2% (organisch: +5,6%, währungsbereinigt: +8,3%) auf 596,9 Mio. EUR steigern können. Klarer Wachstumstreiber seien die wiederkehrenden Umsätze aus Software-Serviceverträgen und Mietmodellen gewesen, die sich um 19,9% auf 359,0 Mio. EUR erhöht und damit 2020 bereits 60,1% der Gesamtumsätze ausgemacht hätten (Vorjahr: 53,8%). Während das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 4,0% auf 172,3 Mio. EUR gestiegen sei, sei der Nettogewinn abschreibungsbedingt marginal auf 96,9 (97,7) Mio. EUR zurückgegangen.



Volle Auftragsbücher würden den Windturbinenbauer Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) für das laufende Jahr zuversichtlich machen, auch wenn der Start ins Jahr eher holprig verlaufen sei. CEO Blanco rechne mit Erlösen zwischen 4,7 und 5,2 (Vorjahr: 4,65) Mrd. EUR und erwarte eine operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) von 4,0 bis 5,5% (2,0%). Insbesondere ab Q2 gehe der Konzern von geringeren Auswirkungen der Corona-Pandemie und einer Stabilisierung der Lieferketten aus.



Eine breit angelegte USD-Stärke habe im Gegenzug den Euro am Dienstag belastet.



Die jüngsten Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hätten die Angst vor einem Einbrechen der Ölnachfrage geschürt und die Preise unter Druck gesetzt. Gold habe unter dem anziehenden USD gelitten und nachgegeben. (24.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,03%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,31%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,27%) präsentierte sich in engen Grenzen uneinheitlich, so die Analysten der Nord LB.Die erneute Lockdown-Verlängerung habe zwar belastet, aber per Saldo nicht zu stärkeren Abgaben geführt. Anleger hätten meist defensive Titel bevorzugt.Der Handel an den US-Börsen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,94%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,76%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -1,12%) sei über weite Strecken ruhig verlaufen, erst zum Schluss habe es Abgaben gegeben. Finanzministerin Yellen habe vor dem Kongress ausgeführt, dass neue Konjunkturprogramme eine Erhöhung der Staatseinnahmen notwendig gemacht hätten.CTS EVENTIM (ISIN DE0005470306/ WKN 547030) habe durch die Corona-Beschränkungen 2020 einen Umsatzeinbruch von 82,2% auf 256,8 Mio. EUR hinnehmen müssen. Der Betriebsverlust (normalisiertes EBITDA) habe durch konsequente Einsparungen und Erträge aus Versicherungsentschädigungen sowie staatliche Personal- und Fixkostenzuschüsse nur mit 2,9 Mio. (VJ: +286,5 Mio. Euro) im Minus gelegen. Der Ticketvermarkter setze im laufenden Jahr auf einen Neustart für Kulturbetrieb und Live-Veranstaltungen. Die Zeichen stünden gut, dass angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit von Impfstoffen und Schnelltests die Branche in den nächsten Monaten den Pfad in Richtung Normalität einschlage, so CEO Schulenberg. Eine Prognose habe er allerdings wegen der weiterhin bestehenden erheblichen Unsicherheiten nicht gewagt.