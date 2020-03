Der Nikkei 225 haussiere weiter: +6,1% auf 19.546,63 Punkte.



Die Krankenhauskette RHÖN KLINIKUM (ISIN DE0007042301 / WKN 704230) stehe angesichts der Corona-Krise vor einem schwierigen Geschäftsjahr. Die Klinikstandorte von RHÖN seien auf die steigende Zahl von Corona-Patienten organisatorisch und medizinisch vorbereitet, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise auf das Unternehmen seien derzeit aber noch nicht einschätzbar, habe RHÖN-KLINIKUM mitgeteilt. Für 2020 rechne der Konzern mit einem Umsatzanstieg von 5% bis hin zu einem Umsatzrückgang von 5%. Das Betriebsergebnis dürfte sich auf 72,5 bis 82,5 Mio. EUR belaufen. 2019 sei der Umsatz um knapp 6% auf 1,3 Mrd. EUR gestiegen, das Betriebsergebnis habe mit gut 125 Mio. EUR nahezu das Vorjahresniveau erreicht.



Der Euro habe trotz extrem schwacher Wirtschaftsdaten aus dem Währungsraum deutlich zugelegt. Eine gestiegene Zuversicht an den Finanzmärkten habe die Gemeinschaftswährung beflügelt.



Trotz anhaltender Nachfrageschwäche und zusätzlichem Preiskrieg hätten die Ölpreise an die Vortageserholung anknüpfen können. Auch Gold habe erneut deutlich zugelegt. (25.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Erwartung eines billionenschweren Konjunkturpakets in den USA gegen die Folgen der Corona-Krise hat am Dienstag am deutschen Aktienmarkt ( DAX +10,98%, MDAX +9,24%, TecDAX +11,37%) ein Kursfeuerwerk ausgelöst, so die Analysten der Nord LB.Sehr stark gefragt gewesen seien Titel, die in den vergangenen Tagen besonders abgestraft gewesen seien. So sei Daimler an der DAX-Spitze 27,28% nach oben geschossen, Münchener Rück ( ISIN DE0008430026 WKN 843002 ) habe kräftig +20,17% zugelegt. Dow habe 11,4% höher geschlossen. Das sei der größte prozentuale Kurssprung seit 1933. Der S&P 500 habe mit +9,4% geschlossen, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) mit +8,1%. Zu den Gewinnern hätten Aktien der Luftfahrt gehört. Boeing sei um 20,9% gestiegen.