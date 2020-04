Der Nikkei 225 notiere aktuell etwas leichter bei 19.258,95 Punkten.



Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen sei in den ersten beiden Aprilwochen um mehr als 95% zurückgegangen. In der Woche vom 6. bis zum 12. April seien es sogar fast 97% weniger Fluggäste als im Vorjahresvergleich gewesen, habe Fraport mitgeteilt. Ebenfalls in der Woche vom 6. bis zum 12. April sei das allgemeine Frachtaufkommen um 28% gesunken. Interessant: Fracht-Flüge zur Sicherstellung wichtiger Lieferketten hätten dagegen um rund 29% zugenommen.



Der Chipausrüster ASML wage wegen der Unsicherheiten durch die Coronavirus-Pandemie keine Prognose für das laufende Jahr. Allerdings sei die Nachfrage auch in der Krise gut, habe das niederländische Unternehmen mitgeteilt. Im ersten Quartal sei ASML mit einem Umsatz von 2,44 Mrd. EUR im Rahmen der zuvor gekappten Prognose geblieben. Der Gewinn habe in diesem Zeitraum bei 391 Mio. EUR gelegen.



Die europäische Gemeinschaftswährung sei zur Wochenmitte auf Tauchstation gegangen und habe deutlich unter 1,10 USD notiert.



Die Ölpreise würden sich nach wie vor im Sinkflug befinden. Ein befürchteter massiver Einbruch der Nachfrage drücke weiterhin auf die Kurse. Gold sei im Vergleich zum Vortag wenig verändert geblieben. (16.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den jüngsten Kurszuwächsen am deutschen Aktienmarkt ( DAX -3,9%, MDAX -3,75%, TecDAX -1,86%) wurde es Anlegern gestern doch zu heikel, so die Analysten der Nord LB.Kämen die Lockerungen in Deutschland doch nicht so schnell? Katastrophale Konjunkturdaten am Nachmittag hätten ihr Übriges getan. Investoren seien lieber auf Nummer sicher gegangen und hätten sich von Dividendentiteln verabschiedet. Einziger Wert im DAX im Plus sei Vonovia mit +0,73%.Ein anhaltender Ölpreisverfall, desaströse Zahlen des Einzelhandels und enttäuschende Unternehmensberichte hätten für Stirnrunzeln unter Anlegern an der Wall Street ( Dow Jones -1,9%, S&P 500 -2,2%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,4%) gesorgt. Unter Druck seien u.a. Bankaktien geraten: Citigroup -6%.