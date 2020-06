Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturdaten sind noch schwach und in der im nächsten Monat startenden Berichtssaison zum zweiten Kalenderquartal dürften die Unternehmen mehrheitlich schwache Bilanzen präsentieren, so die Analysten von Postbank Research.Die Quartalsberichte dürften das Ausmaß der Lockdown-Maßnahmen auf die deutsche Wirtschaft offenbaren. Dennoch habe sich der DAX inzwischen deutlich von seinem Tiefstand Ende März erholt und notiere nur noch gut 1.000 Punkte unter seinem Stand zum Jahreswechsel 2019/20. Die diversen fiskal- und geldpolitischen Programme hätten bei den Investoren die Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung reifen lassen, weshalb sie bei Aktien wieder zugreifen würden.Auch die Unternehmer würden wieder optimistischer in die Zukunft blicken, wie die ifo-Geschäftserwartungen zeigen würden, die deutlich von 80,5 auf 91,4 Punkte angezogen hätten. In der Vergangenheit sei ein Trendwechsel bei den Geschäftserwartungen meist ein guter Indikator für weiter steigende Aktienkurse gewesen. Dies sollte nach Ansicht der Analysten auch dieses Mal der Fall sein. Der DAX dürfte als zyklischer Index während einer konjunkturellen Erholung gut performen. (26.06.2020/ac/a/m)