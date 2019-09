Werte, die von dem Zollstreit mit China besonders betroffen seien wie die Halbleiterindustrie oder auch stark konjunkturabhängige Papiere, hätten profitiert: Intel +2,4%, Boeing und Caterpillar +3,3%. Weil Facebook einen Partnerschaftssuchdienst einzurichten angekündigt habe, seien die Papiere um +2% gestiegen.



Der Nikkei 225 sei zum Wochenende noch einmal um 0,5% auf aktuell 21.188,64 Punkte geklettert.



Safran habe in H1 den Umsatz um 27% auf EUR 12,1 Mrd. und den op. Gewinn um 36% auf EUR 1,88 Mrd. gesteigert. Daraufhin habe der französische Flugzeugtriebwerke-Hersteller seine Jahresprognose für das Betriebsergebnis um 20% angehoben.



Mal was Hochprozentiges am Rande: Der italienische Getränkekonzern Campari (ISIN IT0005252207 / WKN A2DRBD) erweitere sein Portfolio an Premium-Spirituosen und kaufe die französischen Rum-Marken Trois Rivieres und La Mauny für EUR 60 Mio.



Das Britische Pfund sei wieder +0,7% teurer geworden (USD 1,2343), der Euro habe ebenfalls leicht zulegen können. Es scheine sich wieder ein bisschen mehr Optimismus breit zu machen.



Da die gesamte Wirtschaftslage am Donnerstag positive Signale ausgestrahlt habe, hätten sich auch die Ölpreise gehalten oder gar noch leicht dazu gewonnen. Bei der Nordseesorte Brent seien es USD +1,39 pro Barrel mehr gewesen, beim texanischen WTI USD +1,17. Der Goldpreis sei zum Freitag weiter gefallen, habe sich aber über USD 1.500 behaupten können. (06.09.2019/ac/a/m)







Der DAX ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 , +0,85%) scheine sich oberhalb der 12.000er Marke festzusetzen und habe im laufenden Jahr schon rund 14% zugelegt. Der MDAX habe um +0,5% fester geschlossen, der TecDAX um +1,67%.Der designierte DAX-Neuling MTU habe zunächst abgehoben, um dann doch in den Sinkflug zu geraten, während DAX-Absteiger thyssenkrupp mächtig zugelegt habe (+6,23%). Dow Jones +1,4%, S&P-500 +1,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) 1,8%) nach entsprechenden Signalen für neue Verhandlungen Anfang Oktober gezeigt. Darüber hinaus hätten die guten Konjunkturdaten Spuren hinterlassen.