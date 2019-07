Der starke Wettbewerb habe dem Kunststoff-Hersteller Covestro auch in Q2 zugesetzt. Der operative Gewinn sei um 53,4% auf 459 Mio. EUR eingebrochen. Der Umsatz sei um 16,9% (3,2Mrd. EUR) gefallen.



Die Deutsche Bank habe in Q2 in wichtigen Geschäftsbereichen teils deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Vor allem im Aktien- und Anleihehandel, aber auch in der Transaktionsbank habe das Institut weniger verdient. Insgesamt habe wegen Milliardenkosten für den Konzernumbau nach Steuern ein Verlust von 3,15 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Zuwächse habe das Geldhaus im Geschäft mit vermögenden Kunden verzeichnet.



Daimler: Milliardenrisiken im Dieselskandal und die schwache Autokonjunktur hätten in Q2 zu einem Verlust von 1,2 Mrd. EUR nach einem Gewinn von 1,8 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum geführt. Der Umsatz habe jedoch um 5% auf 42,7 Mrd. EUR zugelegt.



Der Euro habe gedroht, sich mit einem weiteren schwachen Tag zu präsentieren, nachdem sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Juli stärker als erwartet eingetrübt habe. Doch im Laufe des Tages hätten die zwischenzeitlichen Verluste ausgeglichen werden können.



Der ungewöhnlich starke Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um fast elf Millionen Barrel habe den Ölpreisstark anziehen lassen. Sei dies ein Hinweis auf eine höhere Nachfrage oder ein zu geringes Angebot? Wohl weder noch, Experten hätten auf die Schließung von Förderanlagen vor der Südküste der USA verwiesen.



Der Goldpreis habe ein ähnliches Bild wie am Vortag gezeigt, nur mit dem Unterschied, dass der Preis am Tagesende leicht angezogen habe. In Summe habe sich jedoch seit Wochenbeginn beim Goldpreis nicht viel getan. Das hohe Niveau werde nach wie vor gehalten. (25.07.2019/ac/a/m)







Hat der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,26%, MDAX +0,52%, TecDAX +1,18%) am Vortag bereits sein Pulver verschossen? Oder anders gefragt: Legen Anleger nur eine Atempause ein oder warten sie die heutige EZB-Sitzung ab? Der breite Markt vermochte sich gestern nicht sonderlich aus dem Fenster zu lehnen und zu bewegen. Doch zumindest die positiven Vorzeichen hätten gehalten werden können. Covestro (+3,25%) habe mit besser als erwarteten Zahlen sowie einem bestätigten Ausblick überrascht und sich damit an die DAX-Spitze geschoben. Davon, dass mehr als ein Viertel aller Unternehmen aus dem S&P 500 in dieser Woche ihre Quartalszahlen präsentieren würden, bemerke man an der Wall Street ( Dow Jones -0,3%, S&P-500 +0,5%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,9%) kaum etwas. Seit Tagen scheine sich der Markt im Wartemodus zu befinden. So auch gestern. Wahrscheinlich werde er erst mit der nächsten US-Notenbank-Sitzung in der kommenden Woche aufgehoben. Nikkei 225 tendiere bislang fester mit 21.786,28 Punkten (+0,4%).