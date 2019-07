Der Gewinn der UBS sei in Q2 angesichts einer verhaltenen Entwicklung in der Vermögensverwaltung und der Investmentbank nahezu stabil geblieben. Die Bank habe von April bis Juni einen Überschuss von 1,392 Mrd. USD verbucht - 1% mehr als im Vorjahreszeitraum und habe damit über den Erwartungen gelegen. Ihre Ziele habe die UBS bestätigt.



Coca-Cola habe beim Quartalsgewinn die Markterwartungen übertroffen und seine Erlösprognose für das laufende Jahr angehoben. In Q2 sei der Umsatz um 6% auf 10 Mrd. EUR gestiegen.



Das als Branchenbarometer geltende Unternehmen Texas Instruments habe in Q2 die Erwartungen der Experten bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Der Nettogewinn von 1,3 Mrd. USD und der Umsatz von 3,67 Mrd. hätten jeweils unter den Kennzahlen des Vorjahreszeitraums gelegen.



Die Einigung im Etat-Streit habe den USD stärker werden lassen. Das Pfund habe nach der Wahl von Johnson zum Nachfolger von Premierministerin May nachgegeben. Die Aussicht auf einen möglicherweise chaotischen Brexit verunsichere die Anleger. Auch der Euro habe kräftig Federn lassen müssen und sei unter 1,12 USD gerutscht. Zum einen habe der stärker werdende USD zum anderen die Wahl des neuen britischen Premierministers belastet.



Trotz der weiterhin angespannten Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf seien die Ölpreise nahezu unverändert geblieben. Der Goldpreis habe zwar gestern etwas nachgegeben, doch ein wirkliches Absinken des Kurses stehe nicht zu befürchten. Dafür würden nicht zuletzt die vielzähligen Unsicherheiten weltweit sorgen. (24.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Von lähmender Sommerhitze war am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,64%, MDAX +1,16%, TecDAX +0,64%) nichts zu merken, so die Analysten der Nord LB.Investoren hätten weiterhin auf baldige Zinssenkungen gesetzt und einzelne Gewinnwarnungen ausgeblendet. Die zuvor verschmähten Automobilwerte hätten gestern in der Gunst der Anleger weit oben gestanden. Sollte es zu einer nachhaltigen Entspannung im Handelskonflikt kommen, würden sie besonders davon profitieren. Conti ( ISIN DE0005439004 WKN 543900 ) sei von Anlegern mit einem Plus von 6,31% auf den Spitzenplatz im DAX befördert worden, Daimler sei mit +4,35% auf Rang 2 zu finden gewesen.Positiver als erwartete Quartalszahlen hätten an der Wall Street ( Dow Jones +0,7%, S&P-500 +0,7%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,6%) eine große Kaufbereitschaft ausgelöst. Coca-Cola sei mit +6,1% absoluter Spitzenreiter im Dow gewesen. Nikkei 225 tendiere bislang freundlich mit 21.710,44 Punkten (+0,5%).