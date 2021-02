Die Kurse an der Tokioter Börse hätten Kursgewinne verzeichnet. Der Nikkei 225 sei auf 30.156 Punkte (+0,46%) gestiegen.



Der Lkw-Zulieferer SAF Holland habe 2020 einen markt- und Corona-bedingten Umsatzrückgang von 25,3% auf 959,5 Mio. EUR hinnehmen müssen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei auf rund 58 (80) Mio. EUR gesunken. Das Unternehmen habe dennoch sein im Herbst angehobenes Margenziel leicht übertreffen können. Die bereinigte operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) habe 2020 mit gut 6% (2019: 6,2%) nur marginal unter dem Vorjahreswert gelegen. SAF Holland habe sich eine Marge von 5 bis 6% zum Ziel gesetzt.



Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel (ISIN CH0025238863 / WKN A0JLZL) übernehme Apex International und baue damit sein Geschäft in Asien aus. Das 2001 in China gegründete Unternehmen sei einer der führenden Luftfrachtanbieter in Asien, insbesondere im transpazifischen und innerasiatischen Raum, habe Kühne+Nagel mitgeteilt. Apex beschäftige rund 1.600 Mitarbeiter und habe im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 2,1 Mrd. CHF erzielt.



Die überraschend gute deutsche Unternehmensstimmung habe dem Euro zu Kursgewinnen verholfen.



Eine positive Preisprognose eines Analystenteams habe die Ölnotierungen am Dienstag befeuert. Gold habe vor dem Hintergrund eines schwächeren USD und nachgebender Aktienmärkte endlich mal wieder glänzen können. (23.02.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen Start konnte der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,31%, MDAX -1,11%, TecDAX -1,70%) dank eines erfreulichen ifo-Index im Verlauf die Verluste etwas eingrenzen, wobei der DAX am Ende die beste Figur machte, so die Analysten der Nord LB. Continental habe am Wochenende angekündigt, für 2020 keine Dividende zahlen zu wollen, was den Investoren gar nicht geschmeckt habe. Die Aktie habe 1,95% verloren.Uneinheitlich hätten sich die US-Börsen ( Dow Jones +0,09%, S&P 500 -0,77%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -2,46%) präsentiert. Während es der Dow knapp ins Plus geschafft habe, hätten sich die Investoren von den gut gelaufenen Tech-Titeln getrennt. Steigende Renditen und höhere Rohstoffpreise hätten die Anleger vorsichtiger werden lassen.