Der Nikkei 225 notiere aktuell bei 22.151 Punkten (+0,13%) wenig verändert.



HUGO BOSS wolle sein internationales Onlinegeschäft ausbauen. Bis 2022 solle der Umsatz im Online-Geschäft auf mehr als 400 (2019: 151) Mio. EUR ausgeweitet werden. "Die wachsende Bedeutung des Onlinegeschäfts ist 2020 durch die Corona-bedingten Schließungen noch deutlicher geworden", habe es geheißen. Derzeit sei HUGO BOSS in 15 Ländern mit Onlinestores präsent, im Laufe des Jahres sollten 24 neue Märkte dazukommen.



Der US-Logistikriese FedEx habe in der Corona-Krise nur marginale Rückgänge beim Umsatz hinnehmen müssen. In Q4 (31.05.) hätten die Erlöse bei 17,4 (17,8) Mrd. USD gelegen. Der bereinigte Nettogewinn sei wegen Sondereffekten auf 663 (1.320) Mio. USD zurückgegangen. Eine Prognose für 2021 habe es nicht gegeben.



Der Euro habe nach einer Berg- und Talfahrt etwas freundlicher geschlossen und dabei von einer am Nachmittag verbesserten Finanzmarktstimmung profitiert.



Die Ölpreise hätten am Berichtstag von dem Rückgang der US-Rohöl-Lagerbestände profitiert. Nach vier Tagen mit steigenden Notierungen sei es beim Goldpreis zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen. (02.07.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,41%, MDAX +0,93%, TecDAX +0,30%) war die Tendenz zur Wochenmitte uneinheitlich, so die Analysten der Nord LB.Während der DAX nur kurzzeitig von guten Konjunkturdaten habe profitieren können, seien es beim MDAX und TecDAX vor allem deutliche Kurszuwächse einzelner Titel gewesen, die für einen positiven Verlauf gesorgt hätten. Continental habe die Staatsanwaltschaft zu Gast gehabt, die Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre gemacht habe. Das sei den Anlegern gar nicht (-3,21%) gefallen.Ermutigende Ergebnisse bei einem Impfstoffkandidaten gegen Corona und eine erfreuliche Entwicklung der US-Industriestimmung habe an der Wall Street ( Dow Jones -0,30%, S&P-500 +0,50%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,95%) mehrheitlich für Kursgewinne gesorgt. Die überraschend guten FedEx -Ergebnisse hätten sich auch im Aktienkurs niedergeschlagen (+11,72%).