Bonn (www.aktiencheck.de) - Der chinesische STAR-Market wurde im September 2019 nach dem Vorbild der US-Börse NASDAQ gegründet, so die Analysten von Postbank Research.



Zusammengenommen betrage die Marktkapitalisierung der mittlerweile 179 gelisteten Unternehmen umgerechnet 380 Milliarden Euro. Dies entspreche knapp vier Prozent des Gesamtmarktes für chinesische Festlandaktien. IT-Unternehmen stünden für 77 Prozent des STAR-Markets, gefolgt von Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, die mit 13 Prozent gewichtet seien. Der STAR 50 Index - welcher die 50 größten und liquidesten Unternehmen des STAR-Markets enthalte - liege seit Jahresbeginn etwa 40 Prozent im Plus.



Weiteren Schwung könnte das Marktsegment durch neue Mitglieder erhalten: Derzeit würden sich 210 Unternehmen um eine Aufnahme bewerben, darunter die Ant Group - das am höchsten bewertete Finanztechnologie-Unternehmen der Welt - und der chinesische Automobil- und Motorradhersteller Geely. Für ausländische Investoren sei der STAR-Market noch schwer zugänglich, in China sei hingegen zuletzt die erste Freigabe für einen STAR 50 ETF erteilt worden. (29.09.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.