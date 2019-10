Von den Schwergewichten hätten Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) in der Berichtswoche über eine ganz erfreuliche Geschäftsentwicklung berichtet. Die Daimler-Aktie sei auch Wochengewinner im DAX 30 gewesen und habe um knapp 9 Prozent gegenüber der Vorwoche zugelegt. Schlusslicht sei die Vorzugsaktie von Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) gewesen, die knapp 5 Prozent auf Wochensicht verloren habe. Nach eher enttäuschenden Quartalsdaten sei am Donnerstagabend ein Managementwechsel vom Unternehmen angekündigt worden.



Bezüglich der Sektorenentwicklung habe der Automobilsektor im Blickpunkt gestanden. Nach den guten Berichten von Daimler und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) aus den USA habe der Automobilindex im STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) 3,8 Prozent zulegen können. Der herabgesenkte Ausblick des US-Automobilproduzenten Ford (ISIN US3453708600/ WKN 502391) vermochte die gute Stimmung unter den Anlegern nicht zu trüben, so die Experten von Union Investment. Zudem hätten die Sparten Öl und Gas sowie die Grundstoffe jeweils 2,8 Prozent im positiven Stimmungsumfeld hinzugewinnen können.



Merklich im Minus gelegen hätten die Gewinner der Vorwochen: Nahrung und Getränke (minus 1,4 Prozent) und Immobilien (minus 1,5 Prozent). Die Technologiebranche habe mit 0,3 Prozent leicht im Minus gelegen. Das US-Unternehmen (ISIN US8825081040/ WKN 852654) habe zur Wochenmitte von einem Gewinnrückgang und einem Umsatzeinbruch berichtet. Die Aktie habe in der Folge rund 7 Prozent verloren und den Technologiebereich belastet. Letztlich habe aber auch der US-Gesamtmarkt (Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)) zugelegt, mit 0,3 beziehungsweise 0,4 Prozent aber geringer als die europäischen Pendants.



Erwähnt sei zudem der FTSE 100 (ISIN GB0001383545/ WKN 969378), der im Rahmen der Brexit-Fortschritte in der Berichtswoche rund 2 Prozent an Wert gewonnen habe.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte tendierten in der Berichtswoche vom 21. bis 25. Oktober 2019 zumeist freundlich, so die Experten von Union Investment.Der MSCI World habe um ein knappes Prozent zugelegt. Fortschritte im Brexit-Verfahren und im Handelsstreit seien unterstützende Faktoren gewesen. Vor dem Hintergrund der Berichtssaison der Unternehmen zum 3. Quartal hätten vor allem die europäischen Aktienmärkte ins Plus tendiert. Beim DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei es am Donnerstag mit 12.915 Punkten in Richtung 13.000er Marke gegangen. Am Freitag habe es einen leichten Rücksetzer gegeben, dennoch habe Deutschlands Leitindex im Wochenvergleich rund 1,7 Prozent zugelegt.