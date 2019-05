Airbus habe den Konzernumsatz in Q1 um 24% auf 12,5 Mrd. EUR gesteigert. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe bei 549 (14) Mio. EUR gelegen. Sonderfaktoren hätten den Nettogewinn auf 40 (283) Mio. EUR absacken lassen. Der Flugzeugbauer habe die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.



Getragen vom Consumer-Bereich sei Beiersdorf gut ins Jahr gestartet. Der Konsumgüterkonzern habe in Q1 Erlöse von 1,947 Mrd. EUR erzielt, ein Plus von 6% (organisch). Der Konzern habe seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt (Umsatz: +3% -+5%, EBIT-Umsatzrendite ca. 14,5%).



Ein Rückgang der Stückerlöse und gestiegene Treibstoffkosten hätten die Lufthansa in Q1 belastet. Das adjusted EBIT sei auf -336 (+52) Mio. EUR gesunken, das Konzernergebnis habe mit 342 (-39) Mio. EUR in den roten Zahlen gelegen. Die Airline erwarte nach dem Ver-lust etwas Entspannung im Preiskampf auf dem europäischen Luftverkehrsmarkt. Für 2019 rechne der Konzern unverändert mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich.



Das überraschend starke Wirtschaftswachstum im Euroraum habe beim Kurs der Gemeinschaftswährung für Auftrieb gesorgt.



Die Andeutung des saudischen Ölministers, die Förderkürzung der OPEC und der verbündeten Staaten möglicherweise bis zum Jahresende auszudehnen, habe die Ölpreise am Dienstag beflügelt. Am Mittwoch hätten deutlich gestiegene US-Bestände belastet. Der Goldpreis habe sich am Dienstag und Mittwoch abgeschwächt. (02.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Quartalszahlen vieler Unternehmen und einige Konjunkturdaten sorgten für einen uneinheitlichen April-Ausklang mit nur marginalen Veränderungen bei den Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,13%, MDAX -0,11%, TecDAX -0,03%), so die Analysten der Nord LB.Überraschend positive Q1-Ergebnisse hätten Beiersdorf (+3,57%) und Deutsche Börse AG ( ISIN DE0005810055 WKN 581005 ) (+1,67%) an die Spitzenpositionen im DAX gebracht. Dagegen seien die neuesten Infos der Lufthansa (-3,11%) und von Covestro (-3,43%) nicht gut angekommen.Auch schlechter als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten hätten die US-Standardwerte am Dienstag nicht bremsen können. Lediglich die Tech-Werte hätten unter den Q1-Zahlen von Alphabet gelitten, die 7,97% nachgegeben hätten. Am Mittwoch habe FED-Chef Powell die Hoffnung auf eine Zinssenkung noch in diesem Jahr gedämpft. Die Indices ( Dow Jones +0,15% (Di.), -0,61% (Mi.), S&P-500 +0,10% (Di.), -0,75% (Mi.), Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,38% (Di.), -0,57% (Mi.)) hätten nachgegeben. Apple habe besser als erwartet notiert: +4,91%.